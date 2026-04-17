Une console mythique de Prince refait surface : retour sur une acquisition historique

La console Amek qui a vu naître des chefs-d'œuvre de Prince, dont l'emblématique "Dirty Mind", a été acquise par le producteur belge Kris Vanderheyden après une longue bataille avec le Prince Estate. L'histoire de cet instrument légendaire et les anecdotes sur la personnalité de l'artiste sont révélées.

L'histoire de cette acquisition exceptionnelle débute il y a près de deux décennies, une quête patiemment menée par Kris Vanderheyden , une figure reconnue de la musique électronique en Belgique. Sa réputation n'est plus à faire, non seulement pour son rôle de pionnier dans le genre, mais aussi pour ses collaborations prestigieuses. Kris Vanderheyden a produit des albums qui ont marqué le Billboard, travaillant avec des artistes de renommée mondiale tels que Blondie et Janet Jackson.

Mais c'est surtout sa connexion avec l'univers de Prince qui éclaire cette acquisition. L'idée de posséder cette console a germé lorsque Kris Vanderheyden a repéré l'instrument chez Dr Fink, de son vrai nom Matthew Fink, le claviériste emblématique qui a accompagné Prince durant la période prolifique de la "Purple Rain". Dans une interview accordée à Marie-Amélie Mastin pour Classic 21, Kris Vanderheyden partage les détails de cette entreprise : « En fait, la console, je l’avais déjà à l’œil il y a 20 ans parce que comme je suis allé à Minneapolis travailler là, j’ai logé d’abord chez Dr Fink qui était le claviériste pendant 10 ans, la grande période Purple Rain, etc. ». L'origine de cette console Amek est elle-même liée aux défis financiers rencontrés par Prince. Au début des années 1980, son entourage a pris la décision stratégique de faire l'acquisition de cet équipement pour pallier les difficultés financières de l'artiste. « On avait acheté cette table parce que Prince avait déjà consommé tout son argent qu’il avait reçu de Warner. Et on a dit, tiens, pour faire les démos, on prend ça. » Cette révélation souligne la précarité parfois vécue par les artistes, même au sommet, et la débrouillardise qui pouvait en découler pour continuer à créer. L'acquisition n'a cependant pas été un long fleuve tranquille. La console, mise en vente sur une plateforme d'enchères, a finalement trouvé son chemin vers Kris Vanderheyden en avril 2025, mais son arrivée en Belgique n'a eu lieu qu'en décembre de la même année. Cette longue attente s'explique par les négociations délicates et prolongées avec le Prince Estate, l'entité chargée de superviser l'héritage de l'artiste, décédé en 2016. « La console qui est ici devait normalement être à Paisley Park. Les héritiers nous ont dit non. Il y avait aussi un Oberheim qui avait servi pour le live de 'Purple Rain', il y avait cette table de 'Dirty Mind'. Au départ, ils ne voulaient pas. » Ces déclarations mettent en lumière la valeur sentimentale et historique de l'instrument, et la réticence initiale des ayants droit à s'en séparer. La console Amek en question revêt une importance capitale dans la discographie de Prince. Elle a été l'instrument principal pour l'enregistrement de "Dirty Mind", un album que de nombreux experts considèrent comme l'un des sommets artistiques du musicien. Publié en 1980, cet opus a incontestablement scellé l'ascension fulgurante de Prince vers la célébrité, marquant les esprits, notamment avec sa pochette audacieuse où l'artiste pose en slip. Contrairement à ce que sa taille pourrait suggérer, cette console était loin d'être un équipement amateur. « C’est une console hyper professionnelle faite par Amek en Angleterre. » La méthode de travail habituelle consistait à enregistrer les pistes sur cette table, puis à affiner le mixage dans des studios plus grands et mieux équipés, tels que le Sunset Sound. Cependant, la qualité sonore brute obtenue avec la console Amek était si remarquable et fidèle à l'esthétique recherchée que l'équipe a pris la décision de conserver ce son authentique et primal pour "Dirty Mind". En véritable héritier de l'esprit de Prince, qui affirmait que s'il n'avait pas été artiste, il aurait été enseignant, Kris Vanderheyden envisage de partager cet outil précieux avec d'autres musiciens. Actuellement en cours de restauration complète, la console est destinée à être « bulletproof pour les prochains 50 années » et pourrait servir de tremplin à des groupes passionnés désireux de retrouver le son caractéristique et audacieux du New Wave underground. Son retour à la vie active permettra de perpétuer l'héritage créatif de Prince. Au-delà de l'aspect technique et historique, la présence de cette console en Belgique offre une occasion unique de se remémorer la personnalité complexe et fascinante de Prince. Kris Vanderheyden, qui a eu la chance de côtoyer l'artiste à Minneapolis, livre un témoignage rare et précieux. « C’était un gars qui avait beaucoup de chance parce que chaque matin, quand il se levait, c’était un autre personnage. Parfois, il ne parlait pas pendant 8 jours… Il courait pour ne pas devoir croiser des gens mais c’était aussi un blagueur, il était très fun. » Cette imprévisibilité légendaire était une caractéristique marquante de l'univers de Paisley Park, où l'on raconte que 90% des employés n'avaient jamais échangé directement avec l'artiste. Cette console Amek représente ainsi bien plus qu'un simple objet : elle est un symbole tangible d'une époque révolue, celle où Prince, malgré des moyens financiers parfois restreints, parvenait à façonner des œuvres d'une originalité et d'une profondeur exceptionnelles, posant les jalons d'une carrière qui continue d'inspirer des générations de musiciens et d'auditeurs à travers le monde. Son intégration dans le paysage musical belge promet de nouvelles créations empreintes de cette âme unique





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