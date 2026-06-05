Le nouveau observatoire solaire d'Urania est en train de prendre forme à Hove. Une coupole de 600 kilos a été installée sur le nouveau bâtiment, qui est construit juste à côté du planétarium actuel.

In Hove est installée une coupole de 600 kilos sur le nouveau observatoire solaire de l'observatoire populaire d' Urania . Cet observatoire est construit juste à côté du planétarium actuel.

Dans le nouveau bâtiment, une télescope moderne sera installée pour observer le soleil, les étoiles et les planètes. Il y avait peu de vent et pas de pluie ce matin, ce qui était idéal pour installer la coupole avec une grande grue sur le nouveau bâtiment. La coupole qui a été hissée ce matin avec une grande grue sur le bâtiment, a été spécialement conçue pour le nouveau observatoire.

La coupole est faite d'aluminium et a 2 volets qui peuvent s'ouvrir pour observer l'extérieur, la lune, les planètes, les étoiles et bien sûr le soleil, a expliqué Marc Van den Broeck, directeur d'Urania. Une grande grue télescopique était nécessaire pour installer la coupole sur le nouveau bâtiment, car la coupole mesure 3 mètres de large et pèse 600 kilos. Et les conditions météorologiques devaient également être favorables : peu de vent et pas de pluie.

Le directeur d'Urania, Marc Van den Broeck, a ajouté que dans les prochaines semaines, ils vont terminer l'aménagement du nouveau bâtiment et que dans un mois, l'observatoire sera ouvert au public. Le planétarium actuel qui se trouve à Hove a été mis en service en 1970. En 1996, la coupole a été rénovée, mais il était temps de faire des extensions.

En effet, chaque année, environ 12 000 visiteurs passent par le bâtiment, principalement des enfants, et parfois c'est un peu trop encombré, a ajouté le directeur d'Urania. Ce problème devrait être résolu avec le nouveau bâtiment. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de choisir les sources que l'on souhaite voir en premier lorsqu'on effectue une recherche. Ainsi, on ne manquera plus les dernières nouvelles de VRT NWS





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