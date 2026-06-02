Une coureuse belge bat le record du monde de marathons consécutifs et traverse l'Allemagne

Joyce Hübner, détentrice du record du monde de marathons d'affilée, poursuit un périple à travers l'Allemagne pour relier 2000 villes et villages. Partie de Helmstedt début juin, elle doit arriver à Berlin en octobre après 495 marathons et 21 300 kilomètres.

Détentrice du record du monde de marathons consécutifs, une athlète belge, Joyce Hübner , poursuit un projet ambitieux : courir à travers l' Allemagne pour relier les 2000 plus grandes villes et villages du pays.

Après avoir déjà accompli 367 marathons d'affilée, il lui en reste 128 à parcourir pour atteindre son objectif total de 495 marathons et une distance cumulée de 21 300 kilomètres. Son périple, qui a débuté le 1er juin 2025 à Helmstedt, doit s'achever à Berlin le 8 octobre.

Elle a surmonté les difficultés du grand froid en début d'aventure et se concentre désormais sur la poursuite de cet exploit.logé dans une démarche personnelle qui ne remonte qu'à onze ans en arrière, elle a couru son premier marathon en 2018. Après avoir déjà relevé le défi de parcourir 120 marathons le long de l'intégralité de la frontière allemande en 2023, elle s'attaque aujourd'hui à une traversée complète du territoire.

Son exploit s'inscrit dans un contexte plus large de performances ultramarathonsiennes, rappelant que la coureuse d'ultra-trail belge Hilde Dosogne avait réalisé 366 marathons en une année, collectant plus de 60 000 euros pour la recherche contre le cancer du sein. Joyce Hübner, quant à elle, associe sa performance à un défi personnel et à la découverte du patrimoine allemand





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