Une cuve de méthacrylate de méthyle a causé une fuite avec des risques d'explosion dans la banlieue de Los Angeles

Une cuve d'une capacité de 26.000 litres, qui contient du méthacrylate de méthyle, a commencé à perdre de son contenu en raison d'une fuite. Ce produit est Furious en utilisant la fabrication du plastique et peut être polluant et explosif si il échappe à des mesures de sécurité. Environ 40.000 personnes sont attendues à partir. Les autorités devront empêcher le produit toxique de polluer les cours d'eau ou l'océan. Et le méthacrylate de méthyle peut être irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses, ainsi que pour les réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition. Il n'y a pas eu de blessure à l'instant.

Une cuve d'une capacité de 26.000 litres contient du méthacrylate de méthyle, un produit inflammable utilisé pour la fabrication du plastique, et une fuite s'est produite dans une localité du comté d'Orange, dans la banlieue sud de Los Angeles.

Il risque d'être polluant et de provoquer une explosion. Environ 40.000 personnes sont attendues à partir d'ici. Les autorités travaillent à installer des barrières pour prévenir la fuite toxique de polluer les cours d'eau ou l'océan. Le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses, ainsi que pour les réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition. Aucune blessure n'a été signalée à l'instant





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