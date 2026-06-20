Une découverte majeure : un cahier de Mozart à la BnF

La Bibliothèque nationale de France a découvert un cahier de musique anonyme et sans titre de la fin du XVIIIe siècle qui contient des écritures de Wolfgang Amadeus Mozart. Cette découverte a été confirmée par la Bibliotheca Mozartiana du Mozarteum de Salzbourg et permet de documenter le dernier séjour de Mozart à Paris.

Une découverte majeure a été réalisée en février dernier au sein de la Bibliothèque nationale de France. François-Pierre Goy, conservateur chargé des collections antérieures à 1800 au département de la Musique de la BnF, a eu la surprise d'identifier une des écritures comme étant celle de Wolfgang Amadeus Mozart dans un cahier de musique anonyme et sans titre de la fin du XVIIIe siècle.

Cette hypothèse a été confirmée par Laurence Decobert, musicologue, cheffe du service Iconographie et documentation au département des Arts du spectacle de la BnF et commissaire de l'exposition. En avril 2026, ce cahier a été expertisé et son attribution validée par la Bibliotheca Mozartiana du Mozarteum de Salzbourg, qui a souligné l'importance de cette découverte.

En effet, elle permet de documenter le dernier séjour de Mozart à Paris et elle nous révèle dans son quotidien ce qu'est l'activité du jeune professeur Mozart, en dialogue avec son élève. Ce cahier de 44 pages réunit les leçons de composition que Mozart a dispensées, de mai à juillet 1778, à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, harpiste et fille du duc de Guînes.

Le cahier contient également sept pièces inédites qui seront jouées pour la première fois ce dimanche 21 juin, jour de la Fête de la musique, par deux musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, Mathilde Calderini (flûte) et Nicolas Tulliez (harpiste), devant un public d'invités à la BnF. A cette occasion, le manuscrit original sera également dévoilé. Les morceaux, d'une durée d'environ 20 minutes au total, ont été enregistrés cette semaine et seront diffusés lundi sur France Musique à 15h





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