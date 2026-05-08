Une école d'Anvers retire une liste de lecture après une plainte pour contenu pornographique explicite

L'école Sainte-Lutgarde à Anvers a retiré une liste de lecture contenant des romans graphiques après qu'un parent a porté plainte pour des images pornographiques explicites. La liste, utilisée depuis trois ans, a suscité des interrogations sur son adéquation pour des élèves de 14 ans.

L'école Sainte-Lutgarde à Anvers a retiré une liste de lecture après une plainte d'un parent concernant des images pornographiques très explicites. La liste comprend 60 romans graphiques parmi lesquels les élèves d'environ 14 ans peuvent choisir pour une discussion.

Dans l'un des romans graphiques, des dessins explicites d'actes sexuels agressifs sont présents.

« Je me demande si ce contenu est adapté pour un élève de 14 ans », déclare un parent qui a transmis les images à la VRT. « Mes enfants me posent des questions à ce sujet, et je veux avertir les autres parents. » Dans le roman graphique « Tout le monde sur Claudia », des personnages de bande dessinée sont représentés en train de commettre des actes sexuels et agressifs très explicites avec un personnage féminin.

« La liste était apparemment utilisée depuis environ trois ans dans l'école, et il n'y avait jamais eu de plaintes auparavant », explique Stijn Verbist, l'avocat de l'école. « La direction et le conseil d'administration n'étaient pas au courant du contenu du livre. À la suite de la plainte, ils ont eux-mêmes jugé que les images n'étaient pas appropriées. » « Le livre ne sera plus utilisé dans cette école.

L'école a engagé le dialogue avec les enseignants et avec le parent concerné et s'est également officiellement excusée. » Il reste frappant qu'un roman graphique avec des images aussi explicites se soit retrouvé sur une liste scolaire. Verbist explique comment cela a pu se produire.

« Le programme scolaire de la deuxième année suppose que les élèves se familiarisent avec différents styles, et le roman graphique en fait partie. Les enseignants de néerlandais ont utilisé une liste de lecture établie en 2018 par le « Stripmaker des Pays-Bas » (Margreet de Heer, ndlr), destinée à l'enseignement. » « Je ne peux pas dire si les enseignants étaient pleinement au courant du contenu des livres.

Lorsque je vois moi-même le résumé et les images avec lesquelles le livre en question est présenté dans la liste de lecture, je ne vois pas immédiatement quelque chose d'offensant. Il est possible que les enseignants ne sachent pas non plus qu'il y avait des images plus explicites. » « De nombreux thèmes sensibles sont abordés dans la liste, tels que la sexualité, le suicide, la guerre et le burn-out.

Nous pensons que ces thèmes doivent absolument être discutables, et nous ne voulons pas censurer les enseignants. Mais la manière dont ces thèmes sont présentés sera certainement discutée. » Pano a enquêté sur les soins du dos en Belgique et a constaté que certains traitements sont inutiles et même nocifs. S'agit-il d'un modèle de revenus ? VRT NWS a enquêté





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