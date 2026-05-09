Le père d'El Mokhtar a été victime d'une paralysie faciale soudaine etwydé à la maison après plusieurs heures d'attente à l'hôpital Saint-Jean. Bilal, notre alerteur, dénonce un manque de moyens et d'organisation en santé. Il y a urgence pour améliorer la qualité des soins et agir contre ces problèmes qui font chuter le citoyen belge.

El Mokhtar, 70 ans, a vécu une épreuve particulièrement éprouvante. Victime d'une paralysie faciale soudaine, le retraité est immédiatement pris en charge par sa fille, médecin.

Elle suspecte un AVC et l'accompagne sans délai à l'hôpital Saint-Jean, avec son frère Bilal, notre alerteur. Sur place, elle prévient le personnel et insiste sur l'urgence. Malgré le signalement médical, l'attente s'étire pendant des heures. Le verdict tombe finalement : pas d'AVC, mais une paralysie faciale, possiblement liée au diabète du patient, qui souffre aussi de problèmes cardiovasculaires.

La famille quittera l'hôpital vers 5 h du matin, sans qu'aucun soin n'ait été administré durant plusieurs heures d'attente. Bilal, notre alerteur, dénonce un manque de moyens et d'organisation. Pour comprendre les enjeux médicaux d'une telle attente, nous avons interrogé le Dr Pasquale Scoppettuolo, chef de clinique adjoint en neurologie à l'UCL Saint-Luc. Les signes d'alerte d'un AVC sont précis et doivent être connus.

Chaque minute compte pour la récupération mais la conduction à tenir est claire : Il ne faut pas venir par ses propres moyens. Il faut appeler le 112. Les conséquences d'un retard sont lourdes. Aux urgences, un système sous pression : le manque de médecins, les afflux constants et les périodes de vacances plus tendues.

Il est urgent de faire des choix strategiesques pour améliorer la qualité des soins





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