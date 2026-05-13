Une exposition à la Bourse de Bruxelles met en lumière des femmes et des hommes qui ont fait rayonner la Belgique dans le monde. Paula Raiglot, artiste belge, a créé un pont entre les générations en mettant en avant des personnalités telles que Jane Graverol, Ferdinand Peeters et Edward Joseph de Smedt. L'exposition propose 30 portraits sous forme de toiles originales ou de reproductions papier, et se déroulera du 12 au 24 mai. Paula Raiglot espère arriver à une centaine de portraits de Belges méritants pour le bicentenaire de la Belgique, si elle en a le temps et les moyens.

Une exposition à la Bourse de Bruxelles met en lumière des femmes et des hommes qui ont fait rayonner la Belgique dans le monde. Paula Raiglot , artiste belge, a créé un pont entre les générations en mettant en avant des personnalités telles que Jane Graverol, Ferdinand Peeters et Edward Joseph de Smedt.

L'exposition propose 30 portraits sous forme de toiles originales ou de reproductions papier, et se déroulera du 12 au 24 mai. Paula Raiglot espère arriver à une centaine de portraits de Belges méritants pour le bicentenaire de la Belgique, si elle en a le temps et les moyens





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