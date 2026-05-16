Une famille de 12 membres partage sa vie avec dix résidents handicapés : la famille de l’année

Une famille de 12 membres, composée de Roel, Saartje, leurs deux enfants Jeroom et August, ainsi que dix résidents porteurs de handicaps psychiques ou mentaux, partage leur vie dans une grande maison de Kruisem, entre Gand et Courtrai. Cette cohabitation hors du commun leur a valu le titre de « famille de l’année ». Roel, le père, s’occupe de la cuisine et de la supervision des résidents, tandis que Saartje gère les activités du quotidien. Les résidents et les enfants vivent souvent leurs repas et activités ensemble, comme lors de la préparation collective d’un plat. Cette relation atypique a été décernée le titre de « famille de l’année » par le jury, qui a été séduite par l’esprit d’organisation et d’inclusion de Roel et Saartje.

Une famille de 12 membres, composée de Roel, Saartje, leurs deux enfants Jeroom et August, ainsi que dix résidents porteurs de handicaps psychiques ou mentaux, partage leur vie dans une grande maison de Kruisem, entre Gand et Courtrai.

Cette cohabitation hors du commun leur a valu le titre de « famille de l’année ». Roel, le père, s’occupe de la cuisine et de la supervision des résidents, tandis que Saartje gère les activités du quotidien. Les résidents et les enfants vivent souvent leurs repas et activités ensemble, comme lors de la préparation collective d’un plat.

Cette relation atypique a été décernée le titre de « famille de l’année » par le jury, qui a été séduite par l’esprit d’organisation et d’inclusion de Roel et Saartje





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