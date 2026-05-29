Une fusée Blue Origin a explosé au décollage, mais tout le personnel est sain et sauf

Une anomalie a été constatée lors de l'essai de mise à feu de la fusée New Glenn, ce qui a entraîné une explosion. Le patron de la Nasa a promis de communiquer dès que possible toute information sur des répercussions éventuelles pour le programme.

Tout le personnel a été localisé et est sain et sauf. Il est encore trop tôt pour connaître la cause exacte. C'est une journée vraiment difficile, mais on va réparer tout ce qui doit l'être et reprendre les vols.

Une anomalie a été constatée lors de l'essai de mise à feu. Si les anomalies lors des tests au sol qui précèdent les lancements sont relativement fréquentes, de telles explosions sont rares et la magnitude de cette dernière fait craindre d'avoir sérieusement endommagé le site de lancement sur lequel se trouvait la fusée.

Le patron de la Nasa, Jared Isaacman, a réagi sur X, promettant de communiquer dès que possible toute information sur des répercussions éventuelles pour le programme sur le programme Artémis et de base lunaire. La fusée New Glenn, qui a commencé à voler début 2025, est au cœur des ambitions lunaires de Jeff Bezos mais aussi de la Nasa.

La société Blue Origin a été chargée par l'agence spatiale américaine de développer des alunisseurs pour acheminer sur la surface lunaire à la fois des astronautes et du matériel visant à établir une base. Or l'entreprise a besoin de la fusée New Glenn pour les lancer. En avril, Blue Origin avait déjà dû essuyer un échec lors du troisième lancement de cette grande fusée





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