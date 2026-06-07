Le syndicat des médecins va en justice face à une loi qui met en péril la qualité des soins. L'Europe impose la transparence des salaires en Belgique mais Arthur ne pourra pas demander combien gagne Maxime.

Une menace pour la santé : le syndicat des médecins va en justice face à une loi qui met en péril la qualité des soins.

L'Europe impose la transparence des salaires en Belgique mais Arthur ne pourra pas demander combien gagne Maxime. Une soirée pyjama douteuse, des accusations de viols sur mineurs, un comportement inapproprié : qui est Jérôme Barella, suspecté d'avoir tué la petite Lyhanna ? Un dimanche sec avant une semaine mouillée : voici les prévisions météo pour les jours à venir.

Le groupe liégeois Place des grands hommes renonce à sa tournée : je n'ai plus envie de monter sur scène et de défendre le répertoire de Patrick Bruel. Urgent de prendre des mesures : l'épidémie d'Ebola pourrait atteindre une ampleur comparable à celle de 2014. Les autorités sanitaires américaines alertent sur le risque d'une flambée majeure d'Ebola en RDC.

Sans action rapide, l'épidémie actuelle pourrait atteindre l'ampleur dramatique de celle qui avait fait plus de 11.000 morts en Afrique de l'Ouest. Un problème environnemental a causé plus de 4.000 décès prématurés en 2024 : nous sommes encore loin des recommandations de l'OMS. Une première mondiale : un hôpital belge utilise l'IA pour détecter les crises cardiaques plus rapidement. 30 à 40 % de la population concernée par la neurodiversité : pourquoi en parle-t-on seulement maintenant ?

Important d'être là : une marche blanche organisée pour la petite Lyhanna, plus de 5.000 personnes attendues. Émotion et colère à Fleurance, dans le Gers, après la mort de Lyhanna, 11 ans. Une marche blanche doit réunir des milliers de personnes, tandis que la justice est vivement critiquée pour son traitement de plusieurs plaintes visant le principal suspect.

De plus en plus de couples modifient leur contrat de mariage : dans quel but et avec quels avantages ? L'Europe impose la transparence des salaires en Belgique mais Arthur ne pourra pas demander combien gagne Maxime. Si ça crame le plafond, le bar brûle : les propriétaires du Constellation, théâtre du drame de Crans-Montana, face à des SMS éloquents.

Insultes, symbole interdit, cigare à la bouche : Bruxelles va ouvrir une enquête contre ses propres policiers. Adrien affirme avoir été blessé par un jet de projectile policier lors de la manifestation à Bruxelles : j'ai porté plainte. C'est une insulte pour les femmes : allonger le délai d'IVG de 12 à 18 semaines ?

Tous les experts et partis sont d'accord depuis 3 ans mais un parti flamand bloque





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