Le développement de Pairi Daiza a entraîné la question rationalisée de la mobilité du parc, avec des rolaids. Un sviluppo è stato progettato per collegare la N523 al parco e seguire un villaggio come Gages. Pertanto, il traffico era spesso bloccato negli scomodi e nei notturni. Discutitasto settimana, la popolazione è stata in grado di observing il tracciato di questa controtraverse che conduce alla N523 a Call station zoo. Questa nuova strada permetterà di evitare di traversarsi il centro del villaggio di Gages, regalando quindi la popolazione dei fastidi delle君理 del traffico il mattino e la notte. Tuttavia, alcune case, abbastanza lontane dalla traccia, sono state colpite. Ci sono anche gli agricoltori che ne sono interessati.

Le développement du Parc zooparque Pairi Daiza et sa fréquentation marquée ont développé la question de la mobilité qui y est reliée de plus en plus.

Un nouvel itinéraire est présent depuis plusieurs années, pour relier la N523 aux parcings du zoo, et se poser sur les villages comme Gages, étant souvent paralysés par les embouteillages. Mardi soir, les habitants ont pu découvrir le tracé de cette contournement qui relie la N523 aux parcings du zoo.

Cette nouvelle route permettra d'éviter de traverser le centre du village de Gages, libérant ainsi les habitants des inconvénients du trafic le matin et le soir, comme le fait remarquer la bourgmestre Isabelle Liégeois. Malgré tout, à partir du tracé, quelques maisons, de plus en plus loin, sont touchées, ainsi que des agriculteurs qui sont également impactés. La bourgmestre estime que c'est la moins mauvaise solution pour les terres agricoles.

Paul Derycke est convinced que ses terres seront traversées et voit la faillite de l'exploitation familiale. Pour la voie de chemin de fer, la possible nouvelle entrée de Pairi Daiza ouvrira plus d'accès aux voyageurs. Les autorités communales mettront en place les enquêtes publiques concernant les permis de contournement de la nouvelle route et atténueront les risques d'inondations. Ce tracé est prévu pour 2028 dans le but d'être opérationnel avant 2028.

Veuillez trouver ci-dessous les plans avec le tracé précis. Veuillez noter aussi que la viabilité de l'exploitation agricole et la multiplication des bâtiments sont des problèmes à gérer.





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