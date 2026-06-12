Des chatons battus, ébouillantés et démembrés, des réseaux de prostitution et traite d'être humain, des matchs de Coupe du Monde, des cancers, des problèmes de voyages, des agriculteurs, des chanteurs, des mariages, de la guerre au Moyen-Orient, de l'épidémie d'Ebola, des sinistrés.

Une nouvelle tendance inquiétante émerge sur les réseaux sociaux où des chatons sont battus, ébouillantés et démembrés. Cela se produit à quelques mois des élections de mi-mandat, et les Américains sont interrogés sur la politique de Donald Trump.

Une jeune fille est recherchée dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution et traite d'être humain. De plus, les réseaux sociaux sont en ébullition après le match Mexique-Afrique du Sud en Coupe du Monde. Le prince Lorenz est touché par un cancer, mais il a pu compter sur le soutien de la princesse et de leurs enfants.

Bernard, un voyageur belge, a vu ses sièges réservés sur un vol Brussels Airlines modifiés à la dernière minute lors de son retour de Crète, malgré un paiement supplémentaire pour le choix des places. Un agriculteur pulvérise de grandes quantités de produits chimiques à côté de la maison de Jocelyne, mais il est inconnu s'il a le droit de le faire.

Une femme devait voir le chanteur Patrick Bruel au Bastogne Summer Festival, mais elle ne sait pas si elle pourra être remboursée. Une commune a oublié de valider l'encodage des mariages de deux personnes, ce qui les rend toujours célibataires aux yeux de la loi. La guerre au Moyen-Orient est un sujet de préoccupation, et Donald Trump assure qu'un accord a été trouvé avec l'Iran.

Les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains en raison de l'épidémie d'Ebola. Une fillette de 4 ans est retrouvée déshydratée et dénutrie à côté du cadavre de sa mère, et Thibaut Courtois lâche une grosse bombe avant la Coupe du Monde. Le long chemin vers la normale pour les sinistrés de Jemeppe-sur-Sambre est un sujet de préoccupation





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