Une photographe gantoise remporte un prix international pour un cliché de glacier

Kaat De Malsche, photographe de mariage basée à Gand, a été récompensée par la plateforme Junebug Weddings pour une photo prise dans une grotte de glace en Autriche. Son approche alternative des mariages, privilégiant les elopements en pleine nature, est mise à l'honneur.

La photographe gantoise Kaat De Malsche a remporté une reconnaissance internationale majeure grâce à une image saisissante prise dans un glacier autrichien. La plateforme américaine de mariage Junebug Weddings a sélectionné son cliché pour la collection Best of the Best Destination 2026, un concours prestigieux qui attire des milliers de candidatures chaque année.

Le jury professionnel a particulièrement apprécié la composition et l'atmosphère unique de cette photo d'un couple posant dans une grotte de glace, au cœur d'un paysage hivernal spectaculaire. La gagnante, âgée de 34 ans, a réalisé cette image lors d'un hiver rigoureux, accompagnant un couple de Gand pour célébrer leur union dans ce décor féerique. Elle confie avoir toujours été fascinée par les glaciers, qu'elle décrit comme des environnements irréels et puissants.

La séance photo s'est déroulée dans des conditions extrêmes, mais le résultat a dépassé toutes ses attentes. Cette photo lui a valu non seulement une reconnaissance mondiale, mais aussi une validation de son approche audacieuse de la photographie de mariage. De Malsche s'est spécialisée dans les elopements, ces cérémonies intimes et sauvages qui remplacent les banquets traditionnels par une aventure en pleine nature.

Après avoir photographié plus de 200 mariages classiques, elle a choisi de se consacrer à cette forme plus libre et personnalisée. Elle parcourt désormais le monde à la recherche de lieux improbables : sommets enneigés, pistes de ski désertes, plages de sable noir ou grottes glacées. Son but est d'offrir aux couples une expérience unique, loin des conventions. Le concept d'elopement repose sur la liberté totale des mariés, souligne la photographe.

L'essentiel est de suivre ses envies et de sortir des sentiers battus. Peu importe le lieu, pourvu que le couple ose sortir du cadre. De Malsche encourage ses clients à se dépasser et à créer des souvenirs spectaculaires. Cette philosophie séduit de plus en plus de couples en quête d'authenticité et d'aventure.

Pour la photographe, ce prix représente un rêve devenu réalité. Elle suit la sélection Junebug Weddings depuis ses débuts dans le métier. Elle considère cette récompense comme une étape personnelle importante, mais aussi comme une victoire pour sa vision alternative et aventureuse de la photographie nuptiale. Son travail continue d'inspirer de nombreux professionnels et couples à travers le monde





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