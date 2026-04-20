Une première en Belgique : l'alcool désormais autorisé sous condition dans un centre d'accueil pour femmes

Le Samusocial de Bruxelles innove en autorisant, au sein du centre Louiza, la consommation encadrée d'alcool pour éviter l'exclusion des femmes en situation de grande précarité.

Le centre d’hébergement Louiza, situé à Bruxelles, vient de franchir un cap historique en devenant le premier établissement d'accueil d'urgence en Belgique à autoriser la consommation d'alcool au sein de ses locaux. Jusqu’à présent, une interdiction stricte prévalait dans tous les centres du pays, une règle qui, loin de résoudre les problèmes d'addiction, poussait paradoxalement de nombreuses femmes à préférer la précarité de la rue.

Sarah de Liamchine, directrice générale du Samusocial, dénonce une vision historique perçue comme paternaliste, où l’alcool était systématiquement stigmatisé comme un problème unique et négatif. Selon elle, cette interdiction formelle allait à l'encontre même de la mission d'aide et d'inclusion sociale, car elle condamnait celles qui ne parvenaient pas à l'abstinence à l'exclusion totale durant la nuit. L'alcool, dans le contexte éprouvant de la vie à la rue, agit souvent comme une béquille psychologique, une forme d'automédication face à des traumatismes profonds et des troubles psychiatriques complexes. Cette nouvelle politique ne fait cependant pas l'unanimité parmi les résidentes, dont certaines expriment des craintes légitimes fondées sur leur vécu personnel. Pour des femmes comme Hasna ou Morgane, l'alcool est indissociable de souvenirs traumatisants de violences conjugales. La présence de personnes alcoolisées dans un espace partagé est perçue par une partie des occupantes comme une menace potentielle pour leur sécurité et leur sérénité. Face à ces inquiétudes, la direction du centre Louiza a instauré un cadre d'encadrement extrêmement strict. Federica Laurenti, directrice de l'établissement, souligne que cette mesure n'est pas une incitation à la consommation, mais une réponse pragmatique visant à sécuriser les pratiques. L'installation de dispositifs comme des réfrigérateurs verrouillés permet désormais de réguler l'accès aux boissons, là où auparavant, les résidentes étaient contraintes de se cacher dans des lieux inappropriés, comme les toilettes, augmentant les risques de mise en danger. L'objectif affiché par le Samusocial est avant tout de briser le tabou entourant l'alcoolisme au sein des populations précaires. En autorisant une consommation modérée et encadrée, le centre espère mettre fin au phénomène de surconsommation clandestine, où certaines personnes buvaient excessivement avant d'entrer dans le centre pour anticiper la période de privation nocturne. Cette expérience pilote s'inscrit dans une logique de réduction des risques, similaire aux politiques menées avec les salles de consommation de drogues. Il s'agit d'accepter une réalité humaine pour mieux l'accompagner plutôt que de la nier par des règles rigides qui accentuent les vulnérabilités. Si cette phase de test au centre Louiza démontre des résultats positifs en termes de santé publique et d'accompagnement social, il est probable que cette approche novatrice soit étendue à d'autres structures belges. C'est un changement de paradigme significatif qui privilégie désormais le dialogue et la sécurité sur la répression systématique





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