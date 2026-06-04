Une procédure d'euthanasie rapide est juridiquement possible, mais exceptionnelle

L'expert en euthanasie Wim Distelmans explique que la procédure d'euthanasie peut aller vite si le patient est en fin de vie, mais qu'elle est exceptionnelle dans la pratique.

Une procédure d'euthanasie rapide est juridiquement possible , mais elle est exceptionnelle. C'est ce que dit l'expert en euthanasie Wim Distelmans suite au décès de la chanteuse et personnalité médiatique Margriet Hermans .

"Il existe des malentendus sur la procédure", remarque-t-il. Par exemple, il existe deux procédures : l'une pour les patients en fin de vie et l'autre pour les patients non terminaux. Une demande d'euthanasie prend beaucoup de temps. C'est l'impression que beaucoup de gens ont et qui ne correspond pas à la réalité, selon Wim Distelmans.

Cependant, la chanteuse et personnalité médiatique Margriet Hermans a pu régler sa demande d'euthanasie relativement rapidement. Il y a environ trois semaines, elle a découvert qu'elle avait une maladie grave. Une telle procédure peut aller vite si le patient est en fin de vie. Elle peut même se dérouler en une journée, dans les cas les plus urgents.

Il donne un exemple : "Imaginez que un patient en fin de vie se dégrade brusquement pendant le week-end et que le médecin ne s'en est pas aperçu, alors le patient peut demander l'euthanasie le lundi. Si toutes les conditions sont remplies, la procédure peut être effectuée le soir même". C'est exceptionnel, selon Distelmans.

"C'est parfaitement juridique, mais généralement, il faut une semaine pour que cela se déroule ainsi". Pourquoi les gens pensent-ils que cela prend beaucoup de temps ?

"Il y a deux procédures différentes : l'une pour les patients en fin de vie et l'autre pour les patients souffrant d'un malaise insupportable. Seul notre pays fait cette distinction", explique Distelmans.

"Cela est confondu avec une déclaration de volonté d'euthanasie préalable", précise-t-il. "Mais ce n'est pas la même chose. Cette déclaration peut être faite sur une carte de visite, à condition de rédiger : "Je souhaite l'euthanasie" et de la signer avec la date de signature". Distelmans souligne que le patient ne doit pas s'occuper de la deuxième étape de la procédure.

"C'est le médecin traitant qui doit demander l'avis d'un deuxième médecin", précise-t-il. Dans le cas d'un patient paralysé, par exemple, il faut consulter un neurologue. Si le patient souffre d'un malaise psychique insupportable dû à une maladie psychiatrique, il faut consulter un psychiatre.

Il existe une règle qui crée de la confusion et qui reste dans la tête de beaucoup de gens : la règle selon laquelle il y a un délai entre la demande d'euthanasie et l'exécution de la procédure.

"C'est cette règle qui crée la confusion et qui reste dans la tête de beaucoup de gens, y compris les médecins qui ne connaissent pas bien la loi sur l'euthanasie", explique Distelmans. Une procédure d'euthanasie peut se dérouler rapidement si le patient est en fin de vie.

Cependant, dans la pratique, cela ne se déroule pas ainsi, reconnaît Distelmans.

"Beaucoup de médecins sont peu enthousiastes pour effectuer l'euthanasie et je me tiens encore en deçà de la réalité. C'est encore plus vrai après une modification de la loi en 2020. Si un médecin refuse, il doit le signaler à la patiente dans la semaine, selon la loi. La patiente doit alors trouver un autre médecin qui accepte de procéder à l'euthanasie, précise Distelmans.

"Si la patiente ne trouve pas de médecin, le premier médecin qui a refusé doit la renvoyer à un centre spécialisé dans le droit de l'euthanasie". Et c'est là que le centre LEIF se présente, où travaille Distelmans lui-même.

"Les médecins refusent encore souvent, même pour les patients atteints de cancer en fin de vie. Nous cherchons alors un médecin qui accepte de procéder à l'euthanasie". C'est pourquoi beaucoup de gens se souviennent de la procédure d'euthanasie comme étant complexe et prenant beaucoup de temps.

"Demandez à votre médecin s'il a déjà accepté de procéder à une euthanasie. Cela vous épargnera beaucoup d'inquiétude plus tard", conseille Distelmans. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de choisir les sources que vous souhaitez voir en premier lors de vos recherches. Ainsi, vous ne manquerez jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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