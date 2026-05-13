Créé pour renouveler le système fiscal en Arizona, le gouvernement a mis en place une réforme afin de récompenser le travail. Les microsimulés réalisés par le SPF Finances ont révélé que les gagnants seront ceux qui travailleront plus longtemps. Une étude a révélé que si un isolé sans enfant travaille, la différence entre le salaire minimum et le chômage de longue durée passera de 562 à 791 euros par mois et à 834 euros en fonction du revenu d'intégration

La réforme fiscale du gouvernement crée un écart de 500 euros entre les travailleuses et travailleurs, tandis que les personnes sans emploi payent un avantage fiscal en journée.

Les microsimulés réalisés par le SPF Finances ont été communiqués à la Chambre où le ministre des Finances, Jan Jambon, a affirmé que ceux qui travaillent gagneront plus en net. Cette réforme est une priorité de l'Arizona qui récompense le travail et a été évaluée par le SPF Finances. Le gain dépendra de la situation familiale et du niveau de revenus.

Le gain net est de 500 euros pour un isolé sans enfant, passant à 791 euros en cas de chômage de longue durée et à 834 euros en fonction du revenu d'intégration. Pour un isolé avec un enfant, le gain est de 373 euros passant à 644 euros. Les travailleurs isolés à temps plein bénéfice de gains qui augmentent avec le niveau de revenus.

Les bas et moyens revenus sont les plus bien lotis avec une augmentation jusqu'à 150 euros pour les bas revenus et 96 euros en moyenne pour les travailleurs isolés à temps plein. Les familles, couples et indépendants bénéficient également de pénalités familiales. Les réductions de charges augmentent avec le nombre d'enfants et le niveau de revenus. Les indépendants sont également touchés dès 2027 par une déduction de 10 % du bénéfice imposable plafonnée à 620 euros.

Le plafond passera à 830 euros en 2029. Jan Jambon assure que cette réforme correspond aux défis actuels de la société, accorde plus d'attention aux isolés, corrige les inégalités pour les familles avec enfants et supprime des systèmes fiscaux obsolètes





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