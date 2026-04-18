Une Robe Iconique et une Générosité Exceptionnelle Propulsent les Disques d'or de bel RTL vers un Montant Record au Bénéfice du Télévie

Lors de la clôture des Disques d’or de bel RTL, une robe portée par Lara Fabian lors du relais de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024 a été vendue aux enchères pour une somme record de 300.000 euros, grâce à la générosité exceptionnelle du duo François et Nadia, et au soutien de leurs amis. Cette vente spectaculaire bénéficie intégralement au Télévie.

La clôture annuelle des Disques d'or de bel RTL, animée avec brio par Christian De Paepe, a résonné d'une note particulièrement émouvante cette année. Loin des traditionnelles récompenses musicales, c'est une robe, et quelle robe, qui a clôturé cet événement caritatif majeur.

L'objet convoité n'est autre que la tenue portée avec grâce par Lara Fabian, marraine emblématique du Télévie, lors d'un moment historique : le dernier relais de la flamme olympique, prélude aux Jeux de Paris 2024. Cette pièce unique, chargée d'histoire et de symbolisme, est devenue l'enjeu d'une enchère passionnée, incarnant l'esprit de générosité qui anime bel RTL et ses auditeurs dévoués.

La présence de Lara Fabian, qui a apporté son soutien inestimable au Télévie, a ajouté une dimension encore plus poignante à cette initiative. Sa participation active, tant dans la donation de cet objet symbolique que dans son message de soutien, a touché le cœur de tous les présents et des auditeurs qui suivaient les enchères à distance. L'espoir de voir cet objet se vendre à un prix exceptionnel pour le bien du Télévie était palpable, et les réactions ne se sont pas fait attendre, démontrant une fois de plus la solidarité indéfectible du public belge.

Le duo d'auditeurs fidèles, François et Nadia, a une nouvelle fois démontré l'ampleur de leur engagement. Nadia, avec une générosité qui confine à l'inspiration, a proposé d'arrondir la mise à 30.000 euros de son côté. Sa prise de parole a pris une tournure personnelle et chargée d'émotion lorsqu'elle a évoqué une forme de « trilogie » en référence à leurs engagements passés avec Lara Fabian. Elle a rappelé avec une joie palpable la récupération d'un disque d'or de Lara Fabian et leur victoire à une rencontre avec la célèbre artiste. Aujourd'hui, avec cette robe, elle aspire à boucler cette trilogie et à l'offrir à Sarah, une bénéficiaire qui a déjà eu la chance de recevoir les deux autres « cadeaux » par le passé. Cet acte de Nadia n'est pas seulement une offre financière, c'est une démarche empreinte de sens, une volonté de perpétuer une chaîne de solidarité et de bonheur initiée lors d'événements précédents. La possibilité pour Sarah de recevoir cette robe, en plus des autres soutiens qu'elle a déjà pu expérimenter, souligne l'impact durable et les liens humains créés grâce aux Disques d'or et au Télévie.

Cette enchère, au-delà de sa valeur monétaire, représente une victoire collective pour le Télévie et ses patients, un témoignage vivant de l'espoir et de la persévérance. Face à cette démonstration de générosité, François a décidé de hausser encore davantage le niveau de cette enchère, transformant un geste déjà exceptionnel en un acte de philanthropie spectaculaire. Il a expliqué la nature de sa cagnotte, précisant qu'il s'agissait d'une somme rassemblée grâce à ses amis et à son réseau, et non uniquement de ses fonds personnels. Cette clarification ajoute une dimension collective à son don, soulignant la puissance de la mobilisation autour de lui et de ses convictions. « Comme vous savez, je rassemble des gens, j’ai une cagnotte. Ce n’est pas nécessairement uniquement mon propre argent dans toutes ces affaires-là. Heureusement, parce que sinon, ce serait beaucoup, beaucoup d’argent. J’ai toujours beaucoup d’amis autour de moi. Et là, on va vider le montant qui reste dans notre cagnotte. Et je suis en mesure de rajouter 100 000 euros aux 30 000 qui ont été annoncés. » Cette déclaration, prononcée avec une humilité remarquable malgré l'ampleur du don, a suscité une vague d'admiration. L'addition de 100.000 euros aux 30.000 initialement proposés par Nadia porte le total à un montant stupéfiant, catapultant la cagnotte des Disques d’or bel RTL à 300.000 euros.

Ce geste, qualifié de « magnifique » et émanant d'un auditeur fidèle et assidu dans les enchères, illustre parfaitement l'esprit de don et de solidarité qui caractérise cet événement. La somme récoltée représente un soutien considérable pour la recherche et les familles touchées par le Télévie, une preuve éclatante que la générosité peut véritablement changer des vies. La combinaison de la robe symbolique de Lara Fabian, de l'engagement personnel de Nadia et de la contribution financière monumentale de François, soutenue par ses proches, a créé un moment inoubliable, plaçant la barre très haut pour les futures éditions de cet événement phare de bel RTL





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