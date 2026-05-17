Une solution de mobilité pour Thorembais-Saint-Trond : opposition et inquiétudes

Le collège communal propose la construction d’une voirie de contournement parallèle à la N29, mais l’opposition est loin d’être enthousiastes. Les inquiétudes portent sur le financement, la sécurité juridique et la disponibilité des terrains.

Une piste de solution pour résoudre les problèmes de mobilité au rond-point de Thorembais-Saint-Trond . Afin de capter le trafic de transit au croisement de la N29 et de la N243 , le collège communal plaide pour la construction d’une voirie de contournement parallèle à la N29 , sur une distance d’1,5 kilomètre.

L’opposition est loin de partager l’enthousiasme de la majorité. Pour l’ancien bourgmestre André Antoine (Les Engagés), chef de file du groupe Villages, le projet ne répond pas aux attentes. Le projet que le bourgmestre propose aujourd’hui ne règle rien, ni pour l’accès au centre de Perwez, ni pour la quiétude de Thorembais-Saint-Trond, ni pour l’accès à la zone d’activité économique qu’il compte agrandir,Tout au plus va-t-il faciliter la vie des automobilistes venus de Jodoigne ou qui retournent à Jodoigne.

Donc pour nous, ce n’est pas une solution. André Antoine s’interroge également sur le financement de ce projet, dont le coût est estimé à 10,5 millions d’euros. Sollicitée, la Région wallonne aura-t-elle les moyens de payer ? Le ministre François Desquesnes nous a dit qu’il n’avait pas d’argent dans la trajectoire actuelle et que.

Donc, qu’est-ce que Perwez aura comme moyens financiers ? Je crois que nous n’aurons rien. Ou alors il faudra que la Commune intervienne financièrement ou qu’elle crée de nouveaux quartiers à Thorembais pour amortir le coût de cette route, ce que nous ne souhaitons absolument pas. Visible depuis l’E411, un pont perdu dans les champs, seul vestige de l’ancien projet de contournement abandonné en 2019.

La sécurité juridique qui risque de peser sur ce projet de contournement constitue un autre motif de préoccupation. La nouvelle voirie serait construite en zone agricole, ce qui provoque des remous. La révolte gronde déjà aujourd’hui. Quant à la disponibilité des terrains du CPAS pour indemniser les agriculteurs, c’est faux.

Car ces terrains sont affermés. Donc il faudra interrompre les baux pour donner les terres à d’autres, ce qui sera là aussi un nid de recours.

Enfin, il faut des compensations planologiques. Or le bourgmestre n’a pas dit où il allait trouver les terrains qu’il allait renvoyer de zone à construire à zone agricole. Et tant qu’il ne fait pas ça, son projet est mort-né. L’opposition déplore un manque de concertation dans ce dossier.

Et elle estime que le projet du collège est une mauvaise réponse à un vrai problème de mobilité qui aurait dû être réglé il y a déjà bien longtemps. Pour André Antoine, on n’en serait pas là siRecevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région. Attention, pour recevoir cette newsletter personnalisée, veillez bien à renseigner votre code postal dans votre profil





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