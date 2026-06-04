Une vidéo virale d'une femme bloquée dans un toboggan de parc aquatique est un deepfake généré par IA

Analyse d'une vidéo virale prétendant montrer une femme bloquée la tête en bas dans un toboggan et révélant qu'il s'agit d'un contenu généré par intelligence artificielle, avec des incohérences techniques et des variations dans les diffusions.

Une vidéo virale montrant une femme en maillot de bain, visiblement en surpoids, bloquée la tête à l'envers dans le tuyau d'un toboggan d'un parc aquatique , a circulé massivement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où une publication du 25 mai 2026 a recueilli plus de 4,2 millions de vues.

La légende accompagnant la vidéo la plus ancienne et la plus partagée, publiée par le compte "Thrustwhatyousee", décrit un incident survenu dans un parc aquatique en Floride, où la dame aurait contourné les règles de sécurité pour s'introduire seule dans l'attraction avant de se faire coincer. Selon ce récit, des pompiers seraient intervenus pour la dégager.

Cependant, des analyses approfondies révèlent de nombreuses incohérences techniques et physiques qui trahissent la nature artificielle des images. L'outil de détection de contenu généré par IA, Hive Moderation, attribue un score de 99,9% de probabilité que la vidéo ait été créée à l'aide d'intelligence artificielle, pointant probablement vers l'utilisation d'un modèle de génération vidéo.

Parmi les anomalies observées, l'eau qui coule en bas du toboggan ne semble pas interagir avec le corps de la femme : elle ne s'accumule pas autour de ses épaules et de sa tête comme elle le devrait si elle était réellement à l'envers et sous l'effet de la gravité. Le flux d'eau paraît également figé.

De plus, la poitrine et le ventre de la femme ne bougent pas alors que la bande-son indique qu'elle tente de respirer bruyamment. L'équipement de l'homme qui lui porte assistance semble collé au tuyau sans que sa fonction réelle soit claire.

D'autres versions de la même scène circulent, comme un "short" sur YouTube où le maillot de la dame a changé de couleur et où l'homme n'est plus habillé en pompier, ce qui confirme que les images ont été manipulées et ne correspondent pas à un événement réel. Des recherches par image inversée montrent que le contenu a été largement repris et adapté, avec des variantes situant l'incident non plus en Floride mais à Marietta, dans l'Ohio.

Aucun nom de parc, aucune date précise ni aucun élément factuel vérifiable n'accompagne ces publications. Une recherche des mots-clés "femme à l'envers dans un toboggan" dans Google Actualités ne retourne aucun résultat crédible, confirmant l'absence de tout fait divers correspondant.

Il s'agit donc d'une fabrication numérique conçue pour susciter l'émotion et l'incrédulité, dans le but de générer des vues, des likes et des partages, donc des revenus publicitaires, sans que les diffuseurs ne mentionnent le caractère généré par IA du contenu. Ce phénomène illustre la prolifération de deepfakes et de vidéos synthétiques réalistes mais fallacieuses sur les réseaux, posant des défis croissants en matière de vérification de l'information et de confiance dans le contenu numérique





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