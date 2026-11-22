L'Union Saint-Gilloise s'impose 1-0 contre Courtrai grâce à un but de Patris. Les Bruxellois passent en tête du classement de la Pro League, devançant Bruges.

L' Union Saint-Gilloise a remporté un match crucial de la Pro League face au KV Courtrai, s'imposant 1-0 à la suite d'une performance intense et tendue. Cette victoire permet à l'équipe bruxelloise, actuellement classée deuxième avec 29 points, de prendre la tête du championnat et de devancer le Club Brugge d'une longueur seulement. Le match, initialement perçu comme un déséquilibre favorisant les Saint-Gillois face au lanterne rouge de la ligue, a révélé une résistance inattendue de la formation de David Hubert. Les visitors ont su maintenir l'égalité jusqu'à la toute fin de la rencontre, forçant les hôtes à arracher leur succès dans les dernières minutes de jeu.

La domination bruxelloise neutralisée par la défense courtraisienne

Malgré une possession nettement supérieure de l'Union Saint-Gilloise durant la première période, l'équipe n'a pas pu concrétiser sa supériorité territoriale. Le KV Courtrai, bien que souffrant au classement, a su organiser une défense solide et réactive qui a limité les opportunités claires des visiteurs. Fait notable, le seul tir cadré du premier acte a été réalisé par les hommes de David Hubert, ce qui souligne l'efficacité défensive et la capacité de contre-attaque rapide de Courtrai. Les Bruxellois ont lancé la seconde période avec l'intention ferme de breaker cette résistance, augmentant la pression sur la surface de réparation adverse.

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La pression saint-gilloise est devenue insoutenable pour le portier courtraisien, qui a dû faire preuve d'une concentration extrême pour préserver le score. Il a pu compter sur ses bons réflexes, mais surtout sur le soutien indéfectible de sa défense qui a bloqué les tentatives des attaquants bruxellois. L'Union a créé plusieurs occasions dangereuses, mais la digue courtraisienne a tenu bon, empêchant les locaux de marquer un but avant la pause. Cette résilience défensive a maintenu le suspense jusqu'aux dernières minutes, prouvant que la théorie du déséquilibre ne se vérifiait pas sur le terrain.

Buts annulés et coup franc décisif de Zeneli

La frustration pour l'Union Saint-Gilloise a atteint son comble après la reprise, lorsque les Bruxellois ont marqué deux buts dans le même élan. Cependant, dans les deux cas, les réalisations ont été invalidées par l'arbitre pour position de hors-jeu, ce qui a plongé l'équipe dans une profonde déception tactique et émotionnelle. Cette série de refus a maintenu le score vierge alors que la pression continuait de monter. La digue courtraisienne a finalement cédé à six minutes du terme de la rencontre, sur un événement décisif qui a changé le cours du match.

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C'est lors de cette action que Lambert, dernier homme défensif de Courtrai, a failli sur Rodriguez dans la surface. Cette faute lui a valu son expulsion directe, privant ainsi son équipe de son dernier rempart défensif. Le coup franc qui a suivi cette exclusion a été exécuté par Zeneli, qui a servi la tête de Patris. Ce dernier a parfaitement coiffé Alliet, le gardien courtraisien, ouvrant enfin le score pour l'Union Saint-Gilloise. Ce but, obtenu sur un coup de pied arrêté suite à un déséquilibre numérique, a permis aux Bruxellois de reprendre espoir et de contrôler la fin de match.

Impact sur le classement et enjeux de la Pro League

Avec cette victoire acquise aux forces, l'Union Saint-Gilloise consolide sa position au sommet provisoire du classement. Le club détient désormais une longueur d'avance sur le Club Brugge et quatre points d'écart sur le Sporting de Charleroi et le KAA La Gantoise. Ce résultat est crucial pour les visées championnes des Bruxellois, qui démontrent leur capacité à gagner des matchs difficiles contre des équipes bien organisées. La victoire permet de creuser un écart stratégique avec les poursuivants directs, notamment le Club Brugge, dans une course au titre particulièrement serrée.

Le KV Courtrai, quant à lui, reste lanterne rouge avec seulement quatre unités au compteur, une situation qui augmente la pression sur David Hubert et ses joueurs. La valeur défensive montrée lors de cette rencontre, malgré la défaite, pourra servir de leçon pour les prochains matchs. Pour l'Union Saint-Gilloise, ce succès est une bouffée d'oxygène mentale, mais il confirme également la nécessité de maintenir une efficacité létale en attaque, même contre les équipes les plus remuantes. La saison dans la Pro League s'intensifie, et chaque point devient précieux pour les prétendants au titre.