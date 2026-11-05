Union Saint-Gilloise bat le Celta Vigo en Europa League

L'Union Saint-Gilloise conserve son invincibilité en Europa League avec une victoire difficile face au Celta Vigo grâce à un doublé de Zeneli.

L' Union Saint-Gilloise a remporté une victoire cruciale face au Celta Vigo lors de leur déplacement en Espagne, consolidant ainsi sa position en phase de ligue de l' Europa League. Les Bruxellois, bien que surpris par l'équipe espagnole à la fin du premier acte, ont su réagir pour ramener trois points précieux à Bruxelles. Cette victoire permet aux joueurs de l'USG d'accumuler 10 points après quatre journées disputées.

Début fragile et réaction rapide de Zeneli

Malgré une bonne entame de match initiale, l'Union a été prise en défaut par le Celta Vigo dès sa première opportunité offensive. Servi sur le côté gauche, l'excellent avant espagnol a décoché une frappe enroulée qui n'a laissé aucune chance au gardien belge. Cette erreur défensive a ouvert la marque et a mis la pression sur les visiteurs belges qui devaient réagir rapidement pour rester dans la course.

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L'égalisation est intervenue logiquement peu après la demi-heure de jeu pour mettre fin à l'avantage adverse. Le Suédois Zeneli a réalisé un superbe contrôle du premier touch pour se mettre en position de tir et remettre les deux équipes à égalité, marquant le but du 1-1 à la 33e minute. Cette réactivité offensive a permis de calmer les ardeurs de l'équipe espagnole et de redonner confiance à l'effectif bruxellois en vue du retour aux vestiaires.

Domination offensive et performance défensive de Koffi

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre a considérablement augmenté sous l'impulsion du Celta Vigo qui a cherché à reprendre l'avantage. Zeneli s'est alors offert un doublé, bien que l'issue du tir ait bénéficié d'un brin de réussite cette fois-ci. À la conclusion d'une belle combinaison collective, l'attaquant suédois a pu transformer cette nouvelle occasion pour prendre l'avantage au tableau d'affichage et créer une différence décisive dans le score.

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La défense de l'Union Saint-Gilloise a ensuite dû faire face à une série de pressions intenses de la part de l'équipe adverse. Dans le dernier quart d'heure, le Celta Vigo a poussé fort et s'est procuré plusieurs occasions franches d'égaliser, mettant à rude épreuve la solidité de la backline belge. Cependant, le gardien Koffi est apparu impérial face aux attaquants espagnols, empêchant le Celta Vigo de revenir dans le match à plusieurs reprises critiques.

Occasions manquées et maintien de l'avantage

Alors que les Unionistes semblaient sur le point de craquer sous la pression, ils ont bénéficié d'un penalty quelque peu tombé du ciel après une main adverse dans la surface. En quête d'un triplé historique, Zeneli s'est présenté devant le ballon pour tenter d'inscrire un troisième but, mais a finalement manqué sa tentative. Le Suédois a ainsi laissé passer une belle occasion de mettre l'Union définitivement à l'abri, laissant l'issue du match plus incertaine qu'escompté.

Malgré ces occasions perdues et les efforts constants de l'adversaire, l'Union Saint-Gilloise a finalement réussi à préserver son avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Cette victoire permet au club bruxellois de repartir d'Espagne avec trois précieux points, renforçant sa crédibilité dans cette compétition européenne. La solidité défensive et les buts marqués par Zeneli ont été déterminants pour garantir ce succès à l'extérieur.

Positionnement actuel en Europa League

Après quatre journées disputées dans cette phase de ligue, les Bruxellois comptent désormais 10 points au compteur. Cette performance solide les installe fermement dans le top 8 de la classement, une position leur offrant de réelles chances de qualification pour la phase suivante. L'Union Saint-Gilloise démontre une grande capacité d'adaptation et de résilience face à des adversaires de haut niveau européen.

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Ce résultat confirme la montée en puissance du club belge sur la scène continentale. La capacité à récupérer après un début de match compliqué et à gérer la pression en fin de rencontre est une qualité majeure pour les ambitions européennes de l'USG. Les supporters peuvent se réjouir de cette performance qui assure une bonne dynamique pour les rencontres à venir dans cette compétition prestigieuse.