Louis Patris, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, déplore les erreurs défensives contre Lech Poznan tout en saluant la capacité de rebond de son équipe après être revenue de 0-2 à 2-2.

L'entraîneur de l' Union Saint-Gilloise, Louis Patris, a livré un bilan contrasté après la rencontre disputée contre Lech Poznan. Interrogé par le journaliste Benjamin Deceuninck, le coach belge reconnaît indiscutablement le fort potentiel de son effectif. Cependant, il ne peut ignorer la prestation à deux vitesses qui s'est dessinée sous ses yeux au cours de ce match décisif.

Exigence de régularité sur 95 minutes

Louis Patris affirme fermement que son groupe possède les outils pour imposer un tempo et un style de jeu marqué par la qualité et l'ambition offensive. Il estime que ses joueurs ont la capacité de déchaîner une pression intense sur leurs adversaires grâce à une excellente lecture du jeu. Cette performance démontre selon lui le haut niveau de l'effectif actuel et ses aptitudes à réaliser des exploits sur le terrain. Le défi majeur pour la suite est désormais d'assurer cette excellence pendant l'intégralité des 95 minutes de jeu et lors de chaque rencontre.

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Le technicien n'a pas hésité à pointer du doigt les faiblesses constatées lors de la première période. Il souligne notamment deux erreurs critiques commises par Sylla, assisté dans le second cas par Koffi. De plus, une occasion manquée de marquer par Florucz dès la première minute a été relevée comme un point noir de cette entame de match qui aurait dû être plus maîtrisée.

Responsabilité individuelle et collective

Pour Louis Patris, ces lacunes relèvent avant tout d'une question de prise de responsabilité, tant au niveau individuel que collectif. Il estime que l'Union Saint-Gilloise était globalement supérieure à Lech Poznan même en première mi-temps. Pourtant, les Polonais ont su profiter des lapsus pour entrer deux fois dans la surface et transformer leurs deux tirs en buts. Ces "cadeaux" accordés à l'adversaire sont considérés comme inacceptables pour viser les meilleurs objectifs.

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Le coach unioniste insiste sur le fait que ces erreurs ne peuvent pas se reproduire si l'équipe souhaite commencer les matchs avec la domination souhaitée. Il rappelle que même s'il s'agit de fautes individuelles, elles ont un impact collectif direct sur le résultat final. La rigueur défensive doit être la priorité absolue pour éviter de offrir des opportunités gratuites à des équipes capables de punir ces hésitations.

Le mérite du rebond face à l'injustice sportive

Louis Patris reconnaît que l'équipe aurait mérité de remporter les trois points. Il souligne que si le mérite ne garantit pas toujours la victoire, l'Union Saint-Gilloise était la plus à même de gagner ce soir. Le groupe a montré une grande qualité en ne lâchant rien jusqu'au bout, malgré une situation difficile. Cette résilience est une valeur fondamentale que le staff technique ne veut surtout pas retirer à cette équipe.

La réaction de retour au score, passant d'un 0-2 défavorable à un 2-2 final, est jugée foune par l'entraîneur. Louis Patris admet être déçu par ce résultat nul alors que la dynamique était au beau fixe avant la fin. Cette déception est légitime au vu de l'effort fourni et de la supériorité technique observée sur de longues périodes.

Leçons à retenir pour les prochaines étapes

Kamiel Van de Perre, autre figure de l'encadrement, rappelle qu'il est difficile de gagner lorsqu'on commet ce type d'erreurs bêtes. Ces constats sont essentiels pour la suite de la saison. L'objectif est de transformer cette capacité de réaction en maîtrise durable du jeu.

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Les joueurs doivent intégrer que la qualité offensive ne suffit pas sans une discipline défensive sans faille. La constance dans la performance sera la clé pour confirmer le statut de très bonne équipe qu'ils revendiquent. Les prochains matchs serviront de terrain d'application pour ces principes de responsabilité partagée.