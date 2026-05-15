Union Saint-Gilloise remporte la Cupe de Belgique en battant Anderlecht 3-1

Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique en battant Anderlecht 3-1 en prolongations hier au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

L' Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht (3-1 ap). Les Mauves perdent une troisième finale en cinq ans. L' Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique en battant Anderlecht 3-1 après prolongations jeudi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Kevin Mac Allister avait mis l'Union sur la voie du succès à un quart d'heure du terme (74e, 1-0), mais Anderlecht avait répondu six minutes plus tard via Mihajlo Cvetkovic (80e, 1-1), forçant les deux équipes à disputer des prolongations. Les Unionistes ont finalement fait la différence grâce à Mohammed Fuseini, auteur du 2-1 à la 95e minute, avant que Kevin Rodriguez ne scelle définitivement la victoire des Saint-Gillois cinq minutes plus tard (100e, 3-1).

Cette victoire marque un tournant important, « ça montre quelque chose de très clair » : la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026, quelques surprises et une base solide





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