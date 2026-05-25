Union Saint-Gilloise vs Club Bruges: Ait El Hadj Surprises Fans with Emotional Farewell

The Union Saint-Gilloise and Club Bruges faced off in a thrilling final match of the Belgian League, with Ait El Hadj delivering an emotional farewell to the fans.

Devancée par le Club Bruges dans la course au titre de champion de Belgique, l' Union Saint-Gilloise avait tout de même à coeur de finir la saison en beauté ce dimanche au stade Marien.

Et les Jaune & Bleu ne se sont pas loupésAncien Mauve, Ait El Hadj ne s'attendait pas à un tel gouffre entre les deux équipes.

"Pas vraiment parce que c'est un derby. C'est le dernier match et il n'y avait plus grand-chose à jouer mais on a joué pour la fierté, pour l'Union, et on a montré que c'était important pour nous. Je ne sais pas encore. Je vais bien me reposer, profiter en vacances, et puis on verra avec le club ce qu'on fera", a déclaré Ait El Hadj.

"Je suis prêt et je veux un nouveau challenge. Ca fait longtemps que je suis en Belgique. Mais si je dois rester, je reste et je donnerai tout pour l'Union. Mais l'objectif, c'est de partir et d'aller voir autre chose.

" a ajouté Ait El Hadj. Ait El Hadj a enfin été interrogé sur ce qu'il dirait aux fans de l'Union si ce match était effectivement son dernier pour le club.

"Merci pour tout. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ont toujours été là. Dans ma carrière, l'Union m'a vraiment donné un boost. C'était une très belle étape, le meilleur choix de ma carrière. " a déclaré Ait El Hadj





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