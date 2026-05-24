United States and Israel attack Iran; tensions escalate between the U.S. and Iran

The United States and Israel launched airstrikes on Iran on February 28, and Iran responded with attacks throughout the Gulf region. Tensions between the two countries are rising. Also, Israel and Lebanon have agreed to an extension of their ceasefire to May 15 with a duration of 45 days.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran en het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Tussen Iran en de VS staat een broos staakt-het-vuren kracht.

Verder heeft Israël een staakt-het-vuren met Libanon met 45 dagen verlengd. Hoe dichtbij een akkoord tussen de VS en Iran is, blijft moeilijk te inschatten ondanks de optimistische toon van president Trump. Verschillende internationale media rapporteren over de onderhandelingen, maar er blijkt dat Iraanse en Amerikaanse bronnen verschillend zijn over de deal in de maak.

Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran bereid zijn om toegevingen te doen over zijn kernprogramma, waar de VS van uitgaan dat Iran op weg is om een kernwapen te ontwikkelen. Maar Iraanse bronnen zeggen dat er nu niet gepraat wordt over dat kernprogramma. In elk geval staat in het akkoord de opheffing van sancties van de VS tegen Iran. Iran wil verschillende manieren de controle over de Straat van Hormuz houden, waar Israël een rol in speelt.

Over een nucleaire deal van de VS heeft Trump nog geen woord. Over het overeenkomstigeonderhandelingsdocument met Iran vandaag zal Trump bespreken om morgen een beslissing te nemen, melden Axios-journalist Barak Ravid. Trump zegt ook steeds dat hij dreigt met een hevige aanval als er geen deal uit de bus komt. Potentiële keuzes vallen in beide richtingen: een deal sluiten met Iran of verder oorlog voeren.

Abbas Ravid meldde dat de onderhandelaars 50:50 tussen de twee opties zijn. Er is een nieuw voorstel van Iran en Pakistan bij het overleg over de onderhandelingen. Bij het overleg schuiven naar verwachting Steve Witkoff en Jared Kushner, alsmede vice-president JD Vance





Dissensions entre alliés de l'Otan alimentent les tensions avec la Russie et l'IranLes divisions entre les pays membres de l'Alliance NATO se sont accentuées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, contribuant à mettre les relations transatlantiques à l'épreuve.

Donald Trump, Donald Trump Junior, Asim Munir, et les négociations avec l'IranLe président américain Donald Trump a annoncé modifier son agenda pour des affaires d'État, en raison des négociations avec l'Iran. Il n'assistera pas au mariage de son fils aîné Don Jr, tandis que le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir est en route pour Téhéran. Les discussions entre les deux pays se poursuivent en coulisses, mais aucune décision n'est prise concernant de nouvelles frappes contre l'Iran.

VS, Israël en Iran: spanningen blijven oplopenDe spanningen tussen de VS, Israël en Iran blijven oplopen, hoewel er een broos staakt-het-vuren is afgesproken. Onderhandelaars denken dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

US-Israëlische aanvallen op Iran, Libanon en Iranse executies: de laatste ontwikkelingenDe afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen op Iran uitgevoerd, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoerde in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en verlengd tot 15 mei met 45 dagen. Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke overeenkomst tussen de VS en Iran, waarbij het Iraanse nucleaire programma en de heropening van de Straat van Hormuz worden besproken. Verder zijn er berichten over executies in Iran en een geënterde olietanker in de Golf van Oman. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het nieuws en volgen we in onze liveblog.

