UPS et les syndicats signent un accord social mettant fin à huit jours de blocage des dépôts. Le personnel approuve la mesure et la livraison reprend normalement.

La situation opérationnelle de l'entreprise de livraison UPS s'est normalisée après une période critique de huit jours. Ce mardi marque la fin effective des blocages qui paralysaient les dépôts de distribution à travers le pays. Cette résolution intervient suite à la validation d'un nouveau cadre de négociation entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel.

Validation du protocole social par le personnel

Les syndicats Setca/BBTK Puls et Synova ont confirmé dans un communiqué publié samedi matin que le personnel a officiellement approuvé l'accord. Cette décision collective permet la levée immédiate des barrages physiques établis dans les centres de tri. Le travail reprend donc normalement dans les installations concernées après cette longue période d'interruption.

Also read Retraite de Marc Marquez : Fin d'une légende après 8 titres mondiaux

Mécanisme de résolution de la grève UPS

Ce dénouement résulte de négociations intenses qui ont abouti vendredi soir à la conclusion d'un protocole d'accord social. Ce document spécifique a été conçu pour répondre aux exigences des travailleurs tout en intégrant les contraintes de la restructuration en cours au sein de l'entreprise de colis. L'approbation par le front commun syndical a été l'étape décisive pour transformer cet accord écrit en réalité terrain.

Acteurs impliqués dans la restructuration UPS

La direction générale d'UPS Belgique a joué un rôle central dans la recherche d'un terrain d'entente avec les partenaires sociaux. De leur côté, les organisations syndicales Setca, BBTK Puls et Synova ont servi de porte-parole unifié pour la classe ouvrière. Leur coordination a été essentielle pour présenter une position commune lors des dernières étapes des pourparlers qui ont duré plusieurs jours.

Advertisement

Impacts concrets pour les clients et les livreurs

La reprise des opérations garantit la fluidité attendue pour les expéditeurs et les récepteurs de colis en attente. Les retards accumulés pendant la semaine de conflit commencent à être rattrapés par les équipes de tri. Pour les salariés d'UPS, ce retour au travail permet de mettre fin aux incertitudes économiques liées à la grève.

Prochaines étapes pour les dépôts UPS

Les opérations de décongestion des stocks vont se poursuivre dans les jours à venir pour effacer le retard de livraison. Les syndicats indiquent que la surveillance de l'application de l'accord social reste une priorité pour le personnel. La normalisation complète des flux logistiques devrait s'inscrire sur une période courte pour l'ensemble du réseau de distribution.