US immigration reform: Brussels Airport records 15% rise in passenger numbers this year

The rise in passenger numbers has been attributed to the introduction of new technology and automation.

Les files à Zaventem ne s’expliquent pas uniquement par le manque de policiers : Bernard Quintin (MR) évoque un problème ‘multifactoriel’ et appelle la Flandre à investir dans les infrastructures.

Le problème des files à rallonge à l’aéroport de Zaventem ne peut se résumer au manque d’effectifs au sein de la police fédérale. Il est multifactoriel et ‘chaque doit faire sa part’, a défendu lundi le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) dans les colonnes de La Libre Belgique. La Flandre, devenue actionnaire principal de l’aéroport national, doit ainsi consentir des investissements dans ces infrastructures vieillissantes. Le ministre reconnaît un déficit structurel au niveau du personnel de la police aéronautique.

À ce propos, il précise que 10 agents sont entrés en fonction depuis son arrivée au ministère de l’Intérieur et que 60 autres sont en formation. Cependant, le manque de policiers des frontières n’explique pas tout, relève le libéral francophone. Les portes automatiques (e-gates), destinées aux ressortissants de l’espace Schengen, ne sont pas toujours opérationnelles et l’aéroport lui-même présente le désavantage d’être ‘grosso modo’ vieux.

En outre, ‘lorsque l’on augmente son activité économique, il faut aussi faire les investissements nécessaires pour assurer la qualité du service’. À ce titre, le ministre lance un appel à la Flandre, actionnaire principale de Brussels Airport depuis décembre. Les bénéfices de l’aéroport ne doivent pas être remis uniquement en dividende, pointe le ministre, alors que Brussels Airport a annoncé il y a 10 jours verser ses premiers dividends en sept ans.

La Région flamande doit également ‘pensé à investir’ dans l’aéroport de Zaventem, a conclu Bernard Quintin, appelant toutes les parties à ‘traquer ensemble’ pour résoudre les files





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