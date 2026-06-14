US-Iran Deal: US President Trump Announces Agreement, Opens Strait of Hormuz

The United States and Iran have reached an agreement, as confirmed by the Pakistani prime minister. The deal includes immediate and permanent cessation of all military operations on all fronts, including in Lebanon. The official signing ceremony is planned for Friday, June 19, in Switzerland. Preparations for the technical negotiations and the official signing ceremony will be held this week through a series of meetings. The Pakistani prime minister expressed his appreciation for the willingness of both Washington and Tehran to find a solution through diplomacy. He also thanked Qatar for its role as a mediator and praised the contributions of Saudi Arabia and Turkey to the agreement.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran. Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Volg alle updates in onze liveblog.

De VS en Iran hebben zondagavond een akkoord bereikt. Dat zegt de premier van Pakistan, en heeft intussen ook de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd. De overeenkomst met Iran is nu afgerond, laat ook de Amerikaanse president Donald Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en 'vrije doorvaart' van de Straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start uw motoren. Laat de olie stromen





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Un accord de paix imminent entre le Pakistan et l'IranLe Pakistan annonce qu'un accord de paix est proche, avec une finalisation prévue dans les 24 heures, suivie d'une signature électronique et de discussions techniques la semaine prochaine. Les négociations étaient au point mort mais le Pakistan a facilité les pourparlers après un cessez-le-feu fragile en avril.

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US-Iran Peace Accord Possible Within 24 Hours, Pakistan SaysThe Pakistan mediator announced that the US and Iran could conclude a peace agreement within 24 hours, following weeks of negotiations to end the conflict in the Middle East. Technical discussions are planned afterward.

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Un accord historique entre les États-Unis et l'Iran se profile, liant le nucléaire, le détroit d'Ormuz et le conflit libanaisLes États-Unis et l'Iran seraient sur le point de signer un accord de paix historique, mettant fin à des années de tensions. L'accord prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz, la levée des blocus contre l'Iran et des concessions sur le programme nucléaire, en échange d'un retrait israélien du Liban. Les délais de signature divergent entre Washington et Téhéran, et le sort du Hezbollah reste une condition sine qua non pour l'Iran.

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Les États-Unis et l'Iran se préparent à signer un accord de paixLes États-Unis et l'Iran sont en train de préparer la signature d'un accord de paix qui mettrait fin au conflit qui dure des mois dans la région du Moyen-Orient. Les deux pays ont lancé des attaques contre l'Iran, mais l'Iran a répondu avec des attaques aériennes dans toute la région du Golfe. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pendant 2 jours, notamment dans la Straße de Hormuz.

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