US-Iran Peace Accord Possible Within 24 Hours, Pakistan Says

The Pakistan mediator announced that the US and Iran could conclude a peace agreement within 24 hours, following weeks of negotiations to end the conflict in the Middle East. Technical discussions are planned afterward.

Les États-Unis et l'Iran pourraient conclure un accord de paix d'ici 24 heures, selon le Pakistan, après plusieurs semaines de négociations sur la fin du conflit au Moyen-Orient.

Des discussions techniques sont prévues ensuite. Les États-Unis et l'Iran sont sur le point de finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, probablement sous '24 heures', a annoncé samedi le médiateur pakistanais, après que les deux parties ont dit qu'un compromis était susceptible d'aboutir.

'Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Sa finalisation étant probablement attendue dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après', a affirmé sur X le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Des 'discussions techniques' suivront 'la semaine prochaine', a-t-il précisé. Les versions d'un éventuel accord données par les médias iraniens et Washington divergent toutefois, après des semaines de négociations laborieuses.

Et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, avait auparavant rappelé que 'tant qu'un accord complet n'aura pas été conclu (... ) on ne pourra affirmer avec certitude qu'un terrain d'entente a été trouvé'. L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

'Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain', a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur 'les prochains jours'. En marge des négociations, le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué dans la nuit avoir abattu ' plusieurs drones d'attaque' lancés par l'Iran 'pour frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz'.

Après ces tirs, 'le trafic maritime dans le détroit reste fluide', a-t-il ajouté.

'Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé', a déclaré M. Araghchi. 'Cela pourrait arriver dans les prochains jours. J'ai bon espoir'. Selon lui, le compromis prévoit la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, contrôlée par Téhéran depuis le début de la guerre.

Et à Washington, un haut responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a estimé à '80 à 85 %' la probabilité d'un accord-cadre ouvrant une période de 60 jours de discussions techniques, même si 'la ligne d'arrivée n'est pas encore franchie'.

'J'ouvre la porte, il est tout nu': deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle déposées contre Patrick Bruel 'À cause de la mauvaise odeur': sous haute surveillance au Mexique, l'équipe d'Iran confrontée à une découverte glaçante près de son camp de base Fusillade près de Charleroi : un corps retrouvé sans vie, ce que l'on sait 'Un comportement récurrent menaçant notre sécurité': après la Lettonie, un autre pays européen intercepte des chasseurs russes proches de son espace aérien Voici les trois personnalités politiques préférées des Belges : Georges-Louis Bouchez toujours absent 'À cause de la mauvaise odeur': sous haute surveillance au Mexique, l'équipe d'Iran confrontée à une découverte glaçante près de son camp de base Éjecté et recasé comme du bétail : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques Certains joueurs ne sont pas habitués : Axel Witsel révèle la préparation originale des Diables Rouges pour le match contre l'Égypte... sous 31 degrés Un comportement récurrent menaçant notre sécurité : après la Lettonie, un autre pays européen intercepte des chasseurs russes proches de son espace aérien La Suède a fait décoller plusieurs chasseurs vendredi pour intercepter deux avions de combat russes près de son espace aérien.

Ce samedi, Stockholm dénonce un comportement 'grave' et 'récurrent' de Moscou en mer Baltique.

'Alertez-nous' : Éjecté et recasé comme du bétail : Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques 'Certains joueurs ne sont pas habitués' : Axel Witsel révèle la préparation originale des Diables Rouges pour le match contre l'Égypte... sous 31 degrés 'Un comportement récurrent menaçant notre sécurité' : après la Lettonie, un autre pays européen intercepte des chasseurs russes proches de son espace aérie





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iran Peace Agreement Middle East Conflict Pakistan Mediator Technical Discussions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump annule les frappes contre l'Iran et évoque un accord avec TéhéranDonald Trump a annoncé jeudi l'annulation de frappes prévues contre l'Iran et évoqué la possibilité d'un accord avec Téhéran, dont les derniers détails auraient été validés selon lui. Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump promet de frapper 'très fort' l'Iran ce soir. Au moins 22.000 civils tués ou blessés par arme explosive en 2025 : Israël serait responsable de plus de la moitié. Fin des grandes réformes, destitution... ou victoire politique majeure : quels sont les enjeux des élections de mi-mandat pour Donald Trump ? Un des 'piliers du rêve américain' est en péril selon cet éditorialiste belge qui travaille aux États-Unis : 'C'est un des principaux problèmes électoraux'. Il en paye le prix : à quelques mois des élections de mi-mandat, que pensent les Américains de la politique de Donald Trump ? Hausse du coût de la vie, divisions politiques, inquiétudes face aux conflits internationaux : partout aux États-Unis, de nombreux citoyens expriment leur déception à l'égard de Donald Trump. Des étudiants de Harvard aux habitants des petites villes de Pennsylvanie, beaucoup estiment que les promesses de prospérité du président américain n'ont pas été tenues.

Read more »

Trump annule des frappes contre l'Iran après accord supposéLe président américain a déclaré annuler les frappes prévues contre l'Iran et évoqué un compromis avec le guide suprême iranien, sans toutefois fournir de détails sur l'accord. La situation reste incertaine alors que le détroit d'Ormuz reste fermé, impactant les flux énergétiques mondiaux.

Read more »

Tensions et négociations entre les États-Unis et l'Iran : un accord nucléaire en vue ?Analyse des déclarations contradictoires et des manœuvres diplomatiques entre Washington et Téhéran, sur fond de conflit militaire dans le Golfe et de négociations secrètes.

Read more »

Un accord de paix imminent entre le Pakistan et l'IranLe Pakistan annonce qu'un accord de paix est proche, avec une finalisation prévue dans les 24 heures, suivie d'une signature électronique et de discussions techniques la semaine prochaine. Les négociations étaient au point mort mais le Pakistan a facilité les pourparlers après un cessez-le-feu fragile en avril.

Read more »