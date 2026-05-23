US-Iran tensions escalate, liveblog updates, and ceasefire agreements

The news text provides updates on the escalating tensions between the US and Iran, the ceasefire agreements between Israel and Lebanon, and the investigations into sexual violence and other crimes committed by Israeli forces against activists on the Gaza flotilla.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran . Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Volg alle updates in onze liveblog.

Er is een broos staakt-het-vuren van kracht tussen Iran en de VS, maar de spanningen tussen de beide landen blijven oplopen. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en dat op 15 mei met 45 dagen verlengd. VS-president Donald Trump toont zich heel hoopvol over een deal in het Midden-Oosten.

"Er is grotendeels een akkoord bereikt, dat nog moet worden afgerond, tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Islamitische Republiek Iran en de verschillende andere genoemde landen. " weet dat hij met leiders van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Pakistan, Turkije, Egypte, Jordanië en Bahrein heeft gesproken. En daarna ook met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Trump worden de laatste aspecten en details van de deal op dit moment besproken en zullen die binnenkort worden bekendgemaakt.

Concreet heeft hij het al over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar over een nucleaire deal rept hij nog met geen woord. Het Italiaanse gerecht heeft een 2e onderzoek geopend naar aanleiding van klachten van activisten van de Gaza-vloot, melden Italiaanse media. Het gaat om mogelijke feiten van seksueel geweld, ontvoering en andere misdrijven die door Israëliërs zouden zijn gepleegd. De onderzoeken volgen op het onderscheppen van een actievloot door Israël in internationale wateren eerder deze week.

De activisten waren onderweg naar de Gazastrook om humanitaire hulp te leveren. Verschillende opvarenden werden opgepakt en overgebracht naar Israël. Sindsdien zijn tientallen getuigenissen opgedoken over vermeende mishandeling. Eerder deze maand had het Italiaanse gerecht al een 1e onderzoek geopend nadat Israël boten had tegengehouden voor de Griekse kust.

In beide gevallen waren ook Italiaanse activisten aan boord. De meeste van hen zijn intussen teruggekeerd naar Italië. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn de afgelopen 24 uur zeker 10 mensen gedoo





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iran Tensions Liveblog Updates Ceasefire Agreements Sexual Violence Activists On The Gaza Flotilla Investigations Israel Lebanon Iran US Middle East World News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dissensions entre alliés de l'Otan alimentent les tensions avec la Russie et l'IranLes divisions entre les pays membres de l'Alliance NATO se sont accentuées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, contribuant à mettre les relations transatlantiques à l'épreuve.

Read more »

Verenigde Staten staken wapenleveringen tegen Taiwan mogelijk op wegens militaire invloed IranDe beslissing van de Verenigde Staten om geen nieuwe wapensystemen aan Taiwan te leveren doet de spanningen op het eiland voor de Chinese kust oplopen. De VS is hun belangrijkste wapenleverancier en Taiwan vertrouwt op die systemen om zich te kunnen verdedigen tegen een mogelijke Chinese aanval.

Read more »

VS, Israël en Iran: spanningen blijven oplopenDe spanningen tussen de VS, Israël en Iran blijven oplopen, hoewel er een broos staakt-het-vuren is afgesproken. Onderhandelaars denken dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

Read more »

US-Israëlische aanvallen op Iran, Libanon en Iranse executies: de laatste ontwikkelingenDe afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen op Iran uitgevoerd, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoerde in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en verlengd tot 15 mei met 45 dagen. Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke overeenkomst tussen de VS en Iran, waarbij het Iraanse nucleaire programma en de heropening van de Straat van Hormuz worden besproken. Verder zijn er berichten over executies in Iran en een geënterde olietanker in de Golf van Oman. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het nieuws en volgen we in onze liveblog.

Read more »