US-Iran tensions escalate, with potential deal in the making

The United States and Israel launched attacks on Iran on February 28, and Iran responded with airstrikes across the Gulf region. Tensions between the two countries continue to rise, and Israel and Lebanon have agreed to a ceasefire that will last until May 15, with an additional 45-day extension. It is possible that a deal may be reached between the United States and Iran today, as stated by US Secretary of State Marco Rubio during a visit to India. However, President Trump was cautious yesterday, stating that he would not rush into a deal with Iran. Negotiations are currently focused on extending the ceasefire for 60 days and gradually lifting the blockade on the Strait of Hormuz. The nuclear program of Iran has not been discussed yet. The Iranian president, Masoud Pezeshkian, has stated that his country is willing to assure the international community that it does not seek nuclear weapons and does not seek to cause unrest in the region. He also pointed the finger at Israel as 'the main source of war and instability in the Middle East'. The Italian judiciary has opened a second investigation into allegations of sexual violence, kidnapping, and other crimes allegedly committed by Israeli forces against activists on the Gaza flotilla. The flotilla was intercepted by Israeli forces in international waters earlier this week, and several activists were arrested and transferred to Israel. Since then, numerous testimonies have emerged regarding alleged mistreatment.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran. Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Er is een broos staakt-het-vuren van kracht tussen Iran en de VS, maar de spanningen tussen de beide landen blijven oplopen.

Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en dat op 15 mei met 45 dagen verlengd. Het lijkt mogelijk dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Gisteren was president Donald Trump terughoudend.

Hij zei dat hij niet overhaast een deal met Iran zal sluiten. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt-het-vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de Straat van Hormuz. Over het nucleaire programma van Iran zou nog niet gepraat zijn. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat zijn land bereid is om de internationale gemeenschap te beloven dat het geen kernwapens nastreeft.

Tegelijk wees de Iraanse president naar Israël als 'de belangrijkste bron van oorlog en onveiligheid in West-Azië'. Het blijft moeilijk inschatten hoe dichtbij een akkoord tussen de VS en Iran nu echt is, ondanks de optimistische toon van president Trump. Verschillende internationale media berichten over de onderhandelingen, maar daaruit blijkt dat Iraanse en Amerikaanse bronnen verschillende dingen zeggen over de deal die in de maak zou zijn.

Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran bereid zijn om toegevingen te doen over z’n kernprogramma. Maar Iraanse bronnen zeggen dat er nu niet gepraat wordt over dat kernprogramma. De Italiaanse gerecht heeft een 2e onderzoek geopend naar aanleiding van klachten van activisten van de Gaza-vloot, melden Italiaanse media. Het gaat om mogelijke feiten van seksueel geweld, ontvoering en andere misdrijven die door Israëliërs zouden zijn gepleegd





Donald Trump, Donald Trump Junior, Asim Munir, et les négociations avec l'IranLe président américain Donald Trump a annoncé modifier son agenda pour des affaires d'État, en raison des négociations avec l'Iran. Il n'assistera pas au mariage de son fils aîné Don Jr, tandis que le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir est en route pour Téhéran. Les discussions entre les deux pays se poursuivent en coulisses, mais aucune décision n'est prise concernant de nouvelles frappes contre l'Iran.

VS, Israël en Iran: spanningen blijven oplopenDe spanningen tussen de VS, Israël en Iran blijven oplopen, hoewel er een broos staakt-het-vuren is afgesproken. Onderhandelaars denken dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

US-Israëlische aanvallen op Iran, Libanon en Iranse executies: de laatste ontwikkelingenDe afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen op Iran uitgevoerd, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoerde in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en verlengd tot 15 mei met 45 dagen. Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke overeenkomst tussen de VS en Iran, waarbij het Iraanse nucleaire programma en de heropening van de Straat van Hormuz worden besproken. Verder zijn er berichten over executies in Iran en een geënterde olietanker in de Golf van Oman. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het nieuws en volgen we in onze liveblog.

United States and Israel attack Iran; tensions escalate between the U.S. and IranThe United States and Israel launched airstrikes on Iran on February 28, and Iran responded with attacks throughout the Gulf region. Tensions between the two countries are rising. Also, Israel and Lebanon have agreed to an extension of their ceasefire to May 15 with a duration of 45 days.

