US-Israëlische aanvallen op Iran: Golfregio in brand, drones in Abu Dhabi, Hezbollah-aanvallen op Israël

De Verenigde Staten en Israël hebben op 28 februari met aanvallen op Iran begonnen, gevolgd door luchtaanvallen van het Iraanse regime in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken, maar de spanningen tussen de twee landen blijven oplopen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn aangevallen door drones, waarbij een stroomgenerator van een kerncentrale bij Abu Dhabi is geraakt. Rafael Grossi van het Internationaal Atoomagentschap is bezorgd over het drone-incident in Abu Dhabi. Ook in Libanon zijn er aanvallen op Hezbollah-infrastructuur en op Israëlische troepen, waarbij kinderen worden gedood en gewond geraakt.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran . Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Volg alle updates in onze liveblog.

Er is een broos staakt-het-vuren van kracht tussen Iran en de VS, maar de spanningen tussen de beide landen blijven oplopen. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en dat op 15 mei met 45 dagen verlengd. Het Israëlisch leger zegt dat de pro-Iraanse militie Hezbollah "dit weekend meer dan 200 projectielen" heeft afgevuurd, ondanks het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon dat sinds vrijdag is verlengd met 45 dagen.

Volgens Israël zijn de aanvallen "een grondige schending" van dat bestand. Volgens het Israëlisch leger maakt Hezbollah steeds meer gebruik van goedkope drones om aanvallen uit te voeren op Israëlische troepen. Het uitschakelen van die drones is niet eenvoudig.

"Het gaat om een specifiek soort dreiging", zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Mijn opdracht is om hier een oplossing voor te vinden. " Dit weekend heeft Israël ook al 2 dagen lang bombardementen uitgevoerd op verschillende plekken in Libanon, zowel in het centrum als het zuiden van het land. Vandaag is al zeker één persoon gedood in Libanon.

Sinds de start van de oorlog in Libanon op 2 maart zijn er al zeker 2.900 mensen gedood, waarvan zo'n 400 sinds de start van het staakt-het-vuren op 17 april, exact een maand geleden. Langs Israëlische kant zijn er 21 doden, voornamelijk militairen. Deze namiddag zijn de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen door 3 drones. Dat meldt het ministerie van Defensie van de Emiraten in een post op X. Eén ervan heeft een stroomgenerator van een kerncentrale bij Abu Dhabi geraakt.

De andere 2 konden onderschept worden. Er zijn geen gewonden gevallen, maar bij de kerncentrale is er wel een brand uitgebroken. Het ministerie meldt nog dat de drones vanuit het westen het land zijn binnengedrongen. Het is nog steeds niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval, maar in het verleden werd de Golfstaat al meermaals aangevallen door Iran.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn een bondgenoot van de Verenigde Staten en er liggen ook verschillende Amerikaanse bases. Iran heeft ook al herhaaldelijk energie-infrastructuur aangevallen. Het Libanese staatspersbureau ANI meldt dat het Israëlische leger vanmorgen opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd, ondanks het staakt-het-vuren. Er waren 2 aanvallen op het dorpje Sohmor, in het westen van de oostelijke regio Beka.

In het zuiden waren er nieuwe bombardementen op verschillende plaatsen in de regio's Nabatiye en Tyrus. Ook gisteren waren er aanvallen van het Israëlische leger op "infrastructuur van Hezbollah" in Libanon. Het aanhoudende geweld tussen Hezbollah en Israël roept vragen op over de doeltreffendheid van het bestand. Sinds het van kracht ging op 17 april, kwamen in Libanon volgens een telling van persbureau AFP meer dan 400 personen om het leven.

Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), zegt dat hij heel bezorgd is over het drone-incident in Abu Dhabi. Hoe doet een oproep tot "maximale militaire terughoudendheid in de omgeving van kerncentrales"





Israël et le Liban continuent de frapper tandis que les négociations reprennentIsraël et le Hezbollah ont poursuivi leurs frappes contre Israël et la Caserne de Nahariya, alors que les négociations directes entre les nations étaient de retour. Israël a annoncé avoir tué 220 combattants du Hezbollah et son soldat est mort dans le soulèvement. Le Liban espère une nouvelle prolongation du cessez-le-feu et un engagement de l'armée israélienne pour mettre fin aux hostilités, tandis que le Hezbollah s'oppose aux discussions et l'examen de son désarmement.

Iraakse man opgepakt in Turkije voor grootschalige Israëlische terroristen connectieEen Iraakse man, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, is opgepakt in Turkije en uitgeleverd door de VS. Hij wordt beschuldigd van het coördineren van 18 aanslagen op Joodse instellingen in Europa, waaronder in Luik en Rotterdam.

Protest tegen Israëlische deelname aan Eurovisiesongfestival in WenenThousands of protesters gathered in Vienna, Austria, to demonstrate against Israel's participation in the Eurovision Song Contest. The protest was peaceful, and the police ensured security by setting up a perimeter around the Songfestival arena.

