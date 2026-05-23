US-Israëlische aanvallen op Iran, Libanon en Iranse executies: de laatste ontwikkelingen

De afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen op Iran uitgevoerd, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoerde in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en verlengd tot 15 mei met 45 dagen. Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke overeenkomst tussen de VS en Iran, waarbij het Iraanse nucleaire programma en de heropening van de Straat van Hormuz worden besproken. Verder zijn er berichten over executies in Iran en een geënterde olietanker in de Golf van Oman. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het nieuws en volgen we in onze liveblog.

Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran . Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Volg alle updates in onze liveblog.

Er is een broos staakt-het-vuren van kracht tussen Iran en de VS, maar de spanningen tussen de beide landen blijven oplopen. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en dat op 15 mei met 45 dagen verlengd. VS-president Donald Trump heeft gezegd dat hij het laatste onderhandelingsdocument met Iran vandaag zal bespreken met adviseurs en dat hij morgen een beslissing zal nemen. Dat meldt Axios-journalist Barak Ravid na een telefoongesprek met Trump.

Trump zou naar eigen zeggen "50:50" in dubio zijn tussen een deal sluiten met Iran of verder oorlog voeren. Denk onderhandelaars dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran met 60 dagen te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

De deal zou een geleidelijke heropening van de Straat van Hormuz omvatten, besprekingen over de Iraanse voorraad van verrijkt uranium, en stappen van Washington om de blokkade van Iraanse havens te versoepelen en sancties op te heffen. Iran bevindt zich in de "afwerkingsfase" van een overeenstemming met de Verenigde Staten. Volgens de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmail Baghai, op de staatszender Irib, bevat het protocolakkoord 14 clausules.

Volgens hem moet het akkoord een einde maken aan de oorlog, aan de "Amerikaanse agressie" en aan wat ze zelf de zeeblokkade noemen. De kwestie van de bevroren Iraanse activa is ook een van de voornaamste punten die worden behandeld. Het Iraanse kernprogramma maakt "op dit moment" geen deel uit van de gesprekken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio had eerder vandaag gezegd dat er een kans bestaat dat Iran een akkoord zou aanvaarden.

Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn de afgelopen 24 uur zeker 10 mensen gedood. Bij een aanval op een dorp in de regio Tyrus werden volgens het ministerie van Volksgezondheid 6 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners en een Syrisch meisje. Bij een aanval in de nacht van donderdag op vrijdag op een aan Hezbollah gelieerde gezondheidsinstelling werden 4 mensen gedood. Het Israëlische leger heeft al herhaaldelijk gezondheidsinstellingen en medische teams in Libanon aangevallen.

Het beschuldigt Hezbollah ervan die te gebruiken als dekmantel om wapens en strijders te verbergen. De Libanese regering, die geen partij is in het huidige conflict, verwerpt die bewering en heeft het over een "systematische, gerichte vernietiging van de gezondheidssector". Sinds de start van de nieuwe gevechten tussen Israël en Hezbollah begin maart, zijn volgens officiële cijfers 116 gezondheidswerkers gedood, werden 16 ziekenhuizen beschadigd en 147 ambulances aangevallen.

In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die ervan beschuldigd werden lid te zijn van "separatistische terreurbewegingen". Volgens Mizan Online zouden de mannen betrokken zijn geweest bij aanvallen op ordediensten en moordcomplotten in het westen van Iran. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder de Iraanse vlag voer, geënterd in de Golf van Oman. Volgens het leger was het schip M/T Celestial Sea onderweg naar een Iraanse haven, en wilde het dus de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens omzeilen.

De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor president Donald Trump voor elke toekomstige militaire actie in Iran de goedkeuring van het Congres nodig heeft. Opvallend: 4 Republikeinse senatoren sloten zich aan bij de Democraten





