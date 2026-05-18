US preparing to transfer Ebola patient to Germany for treatment; strengthening virus controls at border

The US is preparing to transfer an Ebola patient to Germany for treatment, and they will strengthen their virus controls at the border as an outbreak in the Democratic Republic of the Congo was declared a global health emergency.

Le responsable de la gestion d' Ebola aux CDC a confirmé que les Etats-Unis prennent des mesures pour transférer un cas en Allemagne vers son pays d'origine et que les Etats-Unis renforceront les contrôles sanitaires à la frontière contre le virus Ebola avant même que l'OMS n'ait déclaré l'épidémie comme une urgence sanitaire internationale.

Les CDC ont également mis en place des restrictions pour les ressortissants étrangers ayant voyagé dans des régions endémiques, et l'ambassade des Etats-Unis a annoncé une suspension temporaire des services de visas pour les demandeurs concernés. Les expertes estiment que la recrudescence actuelle des cas pourrait être due à 91 décès, environ 350 cas suspects et la majorité des personnes infectées sont situées dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans





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