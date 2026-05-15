US Supreme Court Delays Decision on Mail-Order Abortion Pill

The US Supreme Court has delayed its decision on a case related to the mail-order distribution of a medication used in medical abortions, which has been blocked by a conservative appeals court. The suspension will remain in place until the Supreme Court decides whether to take up the case or not.

La plus haute juridiction américaine a prolongé sa suspension de la décision rendue le 1er mai par une cour d'appel ultraconservatrice, bloquant provisoirement l'envoi par courrier de la pilule abortive et empêchant ainsi les Américaines d'y avoir accès dans leur boîte aux lettres.

Cette suspension vaut jusqu'à ce que la Cour suprême, à majorité conservatrice, décide de se saisir ou non du cas sur le fond. Les neuf juges s'étaient donnés jusqu'à ce jeudi pour se prononcer sur le recours judiciaire déposé par les laboratoires Danco et GenBioPro, qui fabriquent la mifépristone, médicament utilisé dans les avortements médicamenteux – qui représentaient près de deux IVG sur trois aux États-Unis en 2023.

Au moins deux juges conservateurs, Samuel Alito et Clarence Thomas, ont exprimé leur désaccord avec la décision arrêtée. Une petite victoire Dans sa requête formulée auprès de la Cour suprême, Danco affirmait que la suspension de l'envoi postal 'procure une confusion immédiate et un bouleversement brutal pour les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs, les pharmacies et les patients à travers le pays', et ce pour 'des décisions médicales au calendrier hautement sensible'. Que se passe-t-il quand des patientes (...

) entrent dans des pharmacies (... ) aujourd'hui pour se procurer (... ) la pilule) prescrite par un fournisseur hier ? Que doit faire une patiente si elle ne peut pas obtenir un rendez-vous en personne immédiatement ?

', interrogeait-il. Aux États-Unis, une personne sur quatre ayant avorté avec encadrement médical début 2025 l'avait fait via une téléprescription, selon le Guttmacher Institute, organisation de référence sur le sujet. Suspendre l'envoi par courrier de la pilule abortive restreindrait encore davantage l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans un pays où, depuis 2022 et l'arrêt historique de la Cour suprême, le droit à l'avortement n'est plus garanti au niveau fédéral et est désormais entre les mains de chaque État.

C'est une procédure initiée par la Louisiane, État qui a adopté une des législations les plus restrictives du pays en matière d'avortement, qui est à l'origine de la décision de la cour d'appel ultraconservatrice. En 2024, la Cour suprême avait déjà rejeté une tentative de restreindre l'accès à la mifépristone, pour des raisons procédurales, estimant que les opposants à l'avortement et les médecins à l'origine du recours n'avaient pas la qualité juridique pour agir.

La mifépristone est généralement utilisée en association avec le misoprostol pour les avortements médicamenteux aux États-Unis





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