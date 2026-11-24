Les États-Unis bloquent la proposition belgo-chilienne pour le siège du secrétariat de l'accord océanique. Washington exige un siège indépendant lors de la conférence de l'ONU.

L'administration Trump s'oppose fermement à l'installation du secrétariat de l'accord international sur les océans à Valparaíso. Le porte-parole du département d'État, Tommy Pigott, a clarifié la position de Washington. Les États-Unis exigent que ce siège soit indépendant et responsable devant les parties. La proposition conjointe de la Belgique et du Chili sera examinée lors de la conférence des parties prenantes en janvier prochain à New York.

Exigences américaines pour le siège

Les États-Unis ont signé le traité sous la présidence de Joe Biden mais ne l'ont pas ratifié. Washington estime que l'accord ne pourra aboutir que si son secrétariat garantit l'intégrité des données. L'administration souligne que la sécurité des technologies gérées par ce bureau est une priorité absolue. Cette position contraste avec les politiques environnementales antérieures qui avaient favorisé l'adhésion initiale au texte.

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Alternative chinoise et soutien belgo-chilien

La Chine a également proposé d'accueillir ce secrétariat dans la ville de Xiamen. Pékin cherche ainsi à peser davantage dans la gouvernance environnementale mondiale. De son côté, la proposition belgo-chilienne prévoit que Valparaíso soit le siège principal. Bruxelles abriterait quant à elle un centre d'échange d'informations prévu par le traité. Cette structure vise à offrir un outil inédit pour protéger les écosystèmes marins.

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Mécanisme de l'accord et impacts

Cet accord international prévoit notamment la création d'aires marines protégées. Il impose des évaluations d'impact environnemental pour certaines activités en haute mer. Ces mesures visent à mettre à l'abri des écosystèmes vitaux pour l'humanité. La mise en œuvre effective dépendra de la résolution du différend sur la localisation du secrétariat. Les parties doivent convenir d'une structure qui inspire confiance à tous les signataires.

Prochaines étapes de la négociation

La décision finale devra être tranchée lors de la conférence de l'ONU. Cette rencontre se tiendra en janvier prochain à New York. Les diplomates négocieront pour trouver un terrain d'entente entre les différentes propositions. Le rôle de la Belgique dans le centre d'information reste une clé du compromis potentiel. La réussite de cet accord nécessite une gouvernance transparente et inclusive pour protéger les mers communes.