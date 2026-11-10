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UZ Brussel : soins ambulatoires et urgences suspendus après un problème de réseau

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UZ Brussel : soins ambulatoires et urgences suspendus après un problème de réseau
UZ Brussel · Soins Ambulatoires · Urgences
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L'UZ Brussel a suspendu mardi ses soins ambulatoires et ses urgences après un problème de réseau. Les appels d'urgence sont redirigés vers d'autres hôpitaux.

L'UZ Brussel a suspendu mardi ses soins ambulatoires, ses urgences et ses interventions programmées. Cette décision fait suite à un problème de réseau touchant son informatique et sa téléphonie.

Un problème de réseau à l'origine de la suspension

La suspension des activités de l'UZ Brussel résulte d'un problème de réseau qui touche à la fois son système informatique et sa téléphonie. Le hôpital a dû interrompre plusieurs services essentiels pour cette raison.

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Les appels d'urgence qui arrivent à l'UZ Brussel sont désormais redirigés vers d'autres hôpitaux. Les patients qui se présentent à l'hôpital doivent donc être orientés ailleurs pendant la durée de la perturbation.

Aucune indication de cyberattaque à ce stade

Une éventuelle cyberattaque a été évoquée, mais l'UZ Brussel indique qu'il n'existe " aucune indication " allant dans ce sens. Cette précision est importante pour comprendre la nature de l'incident.

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Des patients se trouvant dans l'établissement ont été décrits comme très agités, selon les informations rapportées sur la situation. Les soins ambulatoires et les urgences restent interrompus tant que le réseau n'est pas rétabli.

Conséquences pour les patients et prochaines étapes

Pour les patients, l'interruption concerne les soins ambulatoires, les urgences et les interventions programmées de l'UZ Brussel. Les personnes concernées sont invitées à se tourner vers d'autres établissements hospitaliers pour leurs besoins urgents.

Les informations disponibles ne précisent pas à ce stade la date de reprise complète des activités de l'UZ Brussel. Il faudra attendre une communication officielle de l'hôpital pour connaître le calendrier de rétablissement de ses services.

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