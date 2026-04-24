Vacances de printemps : Le regain de popularité du voyage en autocar

De plus en plus de voyageurs optent pour le voyage en autocar pour leurs vacances de printemps, privilégiant la commodité, la sécurité, l'aspect écologique et le lien social. L'aéroport de Bruxelles prévoit également une forte augmentation du nombre de passagers.

Le printemps approche et avec lui, l'envie de s'évader. De plus en plus de Belges et de Français se tournent vers des agences de voyages pour organiser leurs vacances, privilégiant des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

Eddy et Annie, un couple, illustrent parfaitement cette tendance. Ils ont choisi de confier l'organisation de leur roadtrip en Angleterre à une agence, optant pour un voyage en autocar pour les vacances de printemps. Leur motivation est simple : la commodité et la tranquillité d'esprit. Annie explique que cette solution est plus pratique et permet à son mari d'éviter le stress lié à la conduite et à la circulation, particulièrement dense dans les grandes villes comme Londres.

La sécurité est également un facteur déterminant, évitant les risques associés à l'utilisation de leur propre véhicule, surtout dans un contexte urbain complexe. Cette année, près de 130 000 personnes devraient suivre leur exemple, choisissant le confort et la sécurité d'un voyage organisé en autocar pour leurs deux semaines de congé. L'avion reste une option populaire, notamment pour les destinations plus lointaines.

Brussels Airport prévoit une augmentation significative du nombre de voyageurs, estimée à un facteur dix par rapport à la même période l'année précédente. Cependant, le voyage en autocar conserve une forte attractivité, et ce pour plusieurs raisons. Florian Vanderhoudelingen, CEO de Jumbo tourisme, souligne l'importance croissante de la conscience écologique dans les choix de voyage des consommateurs. Le voyage en car est perçu comme une alternative plus respectueuse de l'environnement, réduisant l'empreinte carbone individuelle.

Mais au-delà de l'aspect écologique, le voyage en autocar favorise également le lien social et la convivialité. Il offre une opportunité de se retrouver, de créer des liens avec d'autres voyageurs et de partager des expériences. C'est un retour à une forme de voyage plus collective et moins individualiste. Cette dimension sociale est particulièrement appréciée par les voyageurs qui recherchent plus qu'une simple destination, mais une expérience humaine enrichissante.

Les voyages en autocar ouvrent la porte à une diversité de destinations, souvent plus proches et plus accessibles, mais tout aussi attrayantes. La tendance actuelle est à la multiplication des séjours courts et des destinations de proximité. Les citytrips, ces escapades urbaines de quelques jours, sont particulièrement prisés, tout comme les minitrips dans les régions françaises emblématiques telles que la Normandie, la Bretagne ou la Champagne.

Ces destinations offrent un mélange de culture, de gastronomie et de paysages variés, permettant aux voyageurs de se ressourcer et de découvrir de nouvelles facettes de leur environnement. Le profil des voyageurs en autocar a également évolué ces dernières années. On observe une diversification de la clientèle, avec une présence accrue de jeunes, de couples, de familles et de seniors.

Cette évolution témoigne de l'attrait universel du voyage en autocar, qui s'adapte aux besoins et aux attentes de tous les publics. L'autocar n'est plus seulement un moyen de transport économique, mais une véritable expérience de voyage à part entière, offrant confort, sécurité, convivialité et respect de l'environnement. L'agence Jumbo tourisme, en particulier, a su capitaliser sur ces atouts pour proposer des offres variées et attractives, répondant aux nouvelles aspirations des voyageurs





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