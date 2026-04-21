Vaccination HPV : La Belgique élargit le remboursement pour les jeunes adultes

Le ministre Frank Vandenbroucke étend le remboursement du vaccin HPV aux jeunes adultes jusqu'à 30 ans à partir de 2026 pour renforcer la lutte contre les cancers liés au virus.

Le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke , a récemment officialisé une avancée majeure dans la stratégie belge de lutte contre le cancer. Cette nouvelle mesure vise à renforcer la prévention contre les infections liées au papillomavirus humain ( HPV ), un enjeu de santé publique crucial.

Le ministre a souligné que la vaccination représente un rempart efficace contre les formes les plus dangereuses de ce virus, permettant ainsi d'éviter des souffrances considérables à long terme. Grâce à une gestion rigoureuse des fonds alloués aux soins de santé et à des réformes structurelles, l'État belge s'engage à garantir un accès universel et financièrement abordable à cette protection vaccinale, même dans un contexte budgétaire complexe. Il s'agit, selon le cabinet, d'un investissement stratégique pour la santé future de la population. Depuis 2017, la Belgique a instauré un programme de vaccination systématique pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans, incluant désormais aussi bien les filles que les garçons. Le vaccin Gardasil9, qui protège contre les souches les plus oncogènes du virus, est largement administré en milieu scolaire, facilitant ainsi une couverture vaccinale optimale. À partir du 1er juin 2026, le dispositif de remboursement sera significativement élargi pour inclure les jeunes adultes âgés de 19 à 30 ans n'ayant pas encore bénéficié d'une immunisation. Cette extension est une réponse directe aux besoins de rattrapage vaccinal. Par ailleurs, des conditions spécifiques ont été prévues pour les populations à haut risque, incluant les patients séropositifs ou ceux nécessitant une greffe, pour lesquels le remboursement pourra aller jusqu'à l'âge de 45 ans. Les modalités financières sont conçues pour être incitatives : le ticket modérateur restera très limité, soit 12,80 euros par dose, voire 8,50 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, alors que le coût réel d'un schéma vaccinal complet de trois doses approche les 360 euros par patient. Le papillomavirus humain est un pathogène extrêmement contagieux, se propageant principalement lors des contacts sexuels. Si le corps humain parvient souvent à éliminer le virus naturellement, une infection persistante constitue le facteur de risque principal pour plusieurs pathologies sévères, notamment le cancer du col de l'utérus, de l'anus et de la gorge. Selon les données épidémiologiques fournies par l'institut Sciensano, le HPV serait impliqué dans environ 5 % de l'ensemble des cancers diagnostiqués. En 2022, la Belgique a enregistré 641 cas de cancers invasifs du col de l'utérus, entraînant le décès de 231 femmes, des chiffres qui illustrent l'urgence de cette mesure. Au-delà du cancer, le virus est également responsable de pathologies bénignes mais handicapantes, telles que les verrues génitales. Avec cette extension, le gouvernement prévoit d'administrer environ 60 000 doses supplémentaires chaque année, mobilisant ainsi une enveloppe budgétaire de 6 millions d'euros. Cette initiative confirme la volonté de la Belgique de se placer à la pointe de la prévention oncologique, en misant sur une couverture vaccinale élargie pour réduire drastiquement l'incidence des maladies liées au HPV au cours des prochaines décennies





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