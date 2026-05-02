Vague de chaleur et incendies : La Belgique et les Pays-Bas en alerte

Des températures record et une sécheresse sévère provoquent des incendies en Belgique et aux Pays-Bas, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir et à la répétition de ces phénomènes.

Des températures exceptionnellement élevées ont été enregistrées en Belgique et aux Pays-Bas , marquant un début de mai estival et contrastant fortement avec les normales saisonnières.

Vendredi, 24,2 degrés ont été relevés à Uccle, soit 7,2 degrés au-dessus de la moyenne. Dans l'est du pays, le mercure a même atteint 25 degrés. Cette chaleur inhabituelle, qui fait suite à un mois d'avril record, est accompagnée d'une sécheresse préoccupante. Plusieurs incendies se sont déjà déclarés, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, attisés par la chaleur, la sécheresse et le vent sec. Un hectare de forêt a été ravagé par un incendie à Beauraing, causé par un barbecue.

D'autres feux ont touché le domaine militaire de Beverlo en Flandre et des zones de végétation aux Pays-Bas, où les pompiers luttent activement contre les flammes. Le mois d'avril 2024 est le troisième plus sec depuis plus de 130 ans, avec seulement 9,1 mm de précipitations enregistrées, contre une moyenne de 46,7 mm. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'il s'agit du 15e mois consécutif avec une température supérieure à la moyenne, une tendance sans précédent.

Les experts météorologiques soulignent que cette répétition de mois plus chauds que la normale devient une nouvelle norme, ce qui est préoccupant pour l'avenir. Les services de secours espèrent un rafraîchissement des conditions météorologiques et le retour de la pluie pour limiter les risques d'incendies et atténuer la sécheresse. L'alerte incendie est élevée, avec un code rouge sur certains sites militaires en Flandre et un code orange en Wallonie.

La situation aux Pays-Bas est également tendue, avec un important incendie sur un terrain militaire qui a déjà brûlé au moins 70 hectares, nécessitant l'intervention de renforts français et allemands. Un printemps chaud est souvent synonyme d'un été brûlant, et l'issue dépendra de la quantité de pluie tombée au cours des mois précédents





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chaleur Sécheresse Incendies Météo Belgique Pays-Bas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans dans le monde, alerte RSF : « Plus de la moitié des paysLa liberté de la presse recule fortement dans le monde et atteint un niveau inédit depuis 25 ans, selon Reporters sans frontières. L’organisation dénonce une dégradation généralisée, marquée notamment par des pressions politiques accrues et des atteintes graves dans de nombreux pays.

Read more »

Belgique : la pêche en mer se redresse légèrement après avoir atteint son niveau le plus bas'Cette légère hausse marque, espérons-le, le début d’une reprise après le creux historique atteint en 2024', a...

Read more »

Pays-Bas : Alerte maximale aux incendies de végétation, plusieurs foyers d'incendie à travers le paysLes Pays-Bas sont confrontés à une vague d'incendies de végétation qui ont conduit à la mise en place d'une alerte maximale à l'échelle nationale. Des incendies sont signalés à Weert, Budel, De Zilk et 't Harde, nécessitant l'intervention de pompiers néerlandais et belges.

Read more »

Incendie maîtrisé sur un terrain militaire aux Pays-Bas : aide européenne mobiliséeUn important incendie qui s'est déclaré sur un terrain d'entraînement militaire à Weert, aux Pays-Bas, est désormais sous contrôle grâce à l'intervention de pompiers néerlandais, belges, français et allemands. L'incendie a touché 80 hectares et a nécessité l'activation d'un mécanisme d'aide mutuelle européen sans précédent.

Read more »

La vague belge d'OVNIS : un mystère qui défie la science depuis 30 ansEn 1989, la Belgique est secouée par une vague d'observations d'OVNIS sans précédent. Des milliers de témoignages, des radars militaires et des pilotes de F-16 impliqués dans une course folle contre un objet aux performances impossibles. Un mystère qui reste entier trois décennies plus tard.

Read more »

Les Pays-Bas reçoivent une aide internationale pour lutter contre les incendies de forêtAlors que la plupart des incendies de forêt aux Pays-Bas sont désormais sous contrôle, le pays reçoit une aide précieuse de la part de pompiers français et allemands, ainsi que d'un hélicoptère de lutte contre les incendies. Les autorités néerlandaises ont demandé de l'aide aux pays européens en raison de la surcharge des pompiers locaux.

Read more »