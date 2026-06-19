Des tempêtes ponctuées de grêle et une vague de chaleur infrimment planifiées font face aux Flandres et à la France, conduisant à de nombreuses interventions d'urgence et à des mesures de précaution de la part des autorités.

Les journées à venir sont marquées par des températures élevées et des rafales de tonnerre accompagnées de grêle dans l'ensemble de la région des Flandres orientales et de la Wallonie.

Selon le Service météorologique national belge, une vague de chaleur est susceptible de persister jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Les autorités locales demandent aux habitants de rester vigilants et de suivre les actualisations du bulletin météo en direct.



Le moulin à vent historique de Kruisem, qui venait d'être restauré, a été lourdement endommagé lorsqu'il a été arraché du sol par une impulsion électrique.

De même, à Melle, sur la rue Geraardbergsesteenweg, un arbre anémié a poussé des branches qui ont frappé un appartement, comme l'a informé Lore Cloquet. Sur le même coup de foudre, un autre arbre a déclenché un incident similaire, ce qui a mené la brigade de sapeurs-pompiers de la zone Westhoek à effectuer quatre interventions pour les coups de foudre.

La région d'Avelgem et de Tiegem a également subi l'accent du violent orage avec environ soixante‑quinze appels d'urgence depuis la fin de l'après‑midi.



Le seuil de 33,4 degrés Celsius a été atteint à Ukkel, rompant ainsi le record journalier établi en 2000 qui était de 31,8°C. Le météorologue David Dehenauw a déclaré sur la plateforme sociale que le point culminant de la vague de chaleur se produirait d'ici la fin de la semaine.

Dans les villes de Bruges et Gand, d'ici 19 h, les cyclones persistants devraient provoquer des vents violents, de la grêle et de fortes pluies.



En réponse à cette hausse de la température, NMBS a décidé de suspendre certaines lignes de train à impérial (P) les lundi et mardi, afin de protéger les équipements électriques sensibles à la chaleur.

La société a placé des fontaines d'eau gratuites dans plus d'un centime de gares et conseille aux voyageurs de se munir d'eau et de limiter leur temps de trajet en inférieure pompe. Le transport en commun sera intensifié mais les passagers devront peut‑être attendre pour trouver une place assise disponible.





À Deurne‑Sud, dans les ruelles de la Schwerpunt, les températures dépassent les niveaux de l'été précédent, aggravant les effets de la déforestation locale qui a réduit de 75 % la couverture végétale. Les résidents rapportent une chaleur supplémentaire allant jusqu'à sept degrés. La municipalité d'Antwerpen a planifié l'abattage de 50 arbres afin de laisser place à une nouvelle ligne de tram.

Les travailleurs de la construction ont déjà reçu des instructions précises pour sécuriser les matériaux, barricader les zones de travail, et éviter que les panneaux de signalisation ne soient dérangés par les rafales.



En France, au départ de demain, 60 départements seront soumis à la couleur orange pour la chaleur, couvrant environ deux tiers du territoire. Selon les experts, la majorité de la population sera exposée à la vague de chaleur.

La période la plus intense, entre dimanche et mardi, pourrait atteindre des températures de 40°C voire plus dans quelques régions métropoles. Les autorités encourageant sincèrement les citoyens à rester hydratés et à éviter les longues exposés au soleil, tandis que les commerces sur place se préparent à gérer l'impact des températures élevées, notamment dans les zones de restauration où les glaces et autres friandises connaissent une baisse notable de la demande





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