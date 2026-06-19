Vague de chaleur et orages violents : annulations et mesures de précaution en Belgique

Une vague de chaleur intense accompagnée d'orages violents frappe la Belgique, entraînant l'annulation de nombreux événements en plein air et des mesures de sécurité dans plusieurs provinces. Les températures atteignent 32°C à Uccle, battant un record. Les autorités recommandent de rester à l'intérieur.

Les prochains jours seront marqués par des températures élevées et des orages accompagnés de grêle. Jusqu'à samedi, une canicule est même possible. Suivez toutes les mises à jour météo dans ce liveblog.

La 9e édition de Megakids, l'événement cycliste biennal pour les élèves de 5e et 6e année de 8 communes du Brabant flamand, n'aura pas lieu mardi prochain. Les communes de l'ILV Sportregio Winge-Demervallei ont décidé en concertation d'annuler l'événement en raison de la chaleur prévue. Selon les organisateurs, il n'est pas responsable de faire pédaler les enfants et de les faire participer à des activités en plein air dans les conditions météorologiques attendues.

À Genk, les gens cherchent de la fraîcheur pendant les températures chaudes au centre commercial Shopping 1. La climatisation tourne à plein régime, et les Genkois en sont ravis.

'Avec ce temps chaud, c'est particulièrement agréable ici. Aujourd'hui, je ne vais pas chercher le soleil', dit un visiteur. Une journée de shopping n'était pas au programme de tout le monde.

'Je devais aller au parc avec ma petite-fille pour voir les animaux, mais il faisait si chaud que nous sommes finalement venus au centre commercial. ' Quelques étudiants ont également terminé leurs examens, mais ils ne vont pas fêter ça au soleil. 'Cette chaleur n'est pas pour moi. Dans le shopping, il fait heureusement frais', raconte un étudiant.

Les clients du traiteur louvaniste Foodgarage qui cherchent de la fraîcheur pendant le déjeuner peuvent temporairement réserver une table dans la chambre froide. L'offre est valable tant que dure la canicule. Un pull et un pantalon long sont toutefois recommandés, explique le patron Erwin Mertens.

'Quelle température fait-il là-dedans ? 3 à 5 degrés. ' Un interdit des événements en plein air est également en vigueur à Gand. 'Les organisateurs qui ont déjà des installations à l'extérieur doivent sécuriser leurs infrastructures contre l'orage', indique la ville. Il est également interdit de pénétrer dans les parcs, forêts et cimetières de 18 heures ce soir à 9 heures demain matin.

'L'interdiction s'applique à toutes les zones vertes accessibles au public. Les Blaarmeersen sont également une zone verte. Dans la zone de plage, aucun nouveau visiteur ne sera admis à partir de 16 heures', annonce la ville. La Ville conseille de rester à l'intérieur.

'Ne prenez pas la route si ce n'est pas nécessaire. Êtes-vous surpris à l'extérieur ? Éloignez-vous des arbres, des espaces dégagés et de l'eau.

' À Ronse, la 3e édition du Midsummer Festival débutera ce soir. Le festival de trois jours se poursuit jusqu'à dimanche soir. En raison de la chaleur prévue, les organisateurs mettent en place des bains pour pieds pour rafraîchir les festivaliers. L'organisation prévoit également un plan d'évacuation en cas d'orages.

L'organisation du Lo Trail, une course à pied à Lochristi, prend des mesures supplémentaires contre la chaleur. L'organisation attend dimanche 1 350 participants qui courront ou marcheront 7 ou 13 kilomètres. Il fera environ 30 degrés dimanche, c'est pourquoi des arroseurs et un point d'approvisionnement supplémentaire seront mis en place. Le mercure à Uccle est monté cet après-midi à 32 degrés Celsius, battant ainsi le record journalier pour 2000.

C'est ce qu'a déclaré le météorologue David Dehenauw de l'IRM. Des chiffres définitifs suivront plus tard dans la journée. Le concert de Fenrick au théâtre de plein air Rivierenhof n'aura pas lieu ce soir. Le parc ferme car l'IRM avertit d'une violente tempête.

Zomer Antwerpen annule également un concert ce soir. En raison du temps orageux prévu, tous les domaines provinciaux de Flandre orientale ferment. Cela se produit à partir de 19 heures. Le domaine de loisirs De Ster à Saint-Nicolas ferme plus tôt, à 16 heures.

Il s'agit des sept domaines provinciaux Puyenbroeck à Wachtebeke, De Gavers à Geraardsbergen, De Ster à Saint-Nicolas, De Brielmeersen à Deinze, Het Leen à Eeklo, De Boerekreek à Saint-Laurent et Nieuwdonk à Berlare. Les services de sécurité demandent aux habitants d'éviter les parcs, forêts et endroits avec beaucoup d'arbres et de ne pas prendre la route inutilement.

Tous les domaines verts et de loisirs de la province d'Anvers ferment leurs portes ce soir en raison du code orange que l'IRM a décrété pour les orages. C'est ce que confirme la province d'Anvers. La mesure s'applique entre autres au Rivierenhof à Deurne, au Vrijbroekpark à Malines, à De Schorre à Boom, au Vrieselhof à Oelegem, à la Kesselse Heide à Nijlen et au Zilvermeer à Mol.

Selon la province, l'accès aux domaines est limité pour garantir la sécurité des visiteurs. Demain, les domaines devraient rouvrir normalement, éventuellement après avoir nettoyé les dégâts comme les branches cassées. L'événement de marche et de course Nacht van Vlaanderen à Torhout n'aura pas lieu ce soir. En raison du temps orageux prévu, la ville a décidé, en concertation avec la cellule de sécurité communale, de ne prendre aucun risque.

'Cette décision a été extrêmement difficile, car cela devait être le plus beau jour de l'année', a déclaré le bourgmestre. Les touristes qui souhaitent faire une promenade en calèche dans le centre de Bruges devront revenir un autre jour. En raison de la chaleur, les chevaux sont restés à l'écurie





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