Vague de chaleur et risques d'orages

Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des risques de grêle. Une vague de chaleur est possible jusqu'à samedi.

Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des risques de grêle . Une vague de chaleur est possible jusqu'à samedi.

Suivez les mises à jour météorologiques dans cette liveblog. Aujourd'hui, le pays entier connaîtra des températures très élevées, avec des valeurs jusqu'à 35 degrés. La côte sera un peu plus fraîche, avec des maxima de 32 degrés. Vendredi soir, il y aura de nouveau des risques d'orages violents provenant du sud-ouest.

Cela peut être accompagné de fortes pluies, de rafales de vent et de grêle. Le week-end prochain restera chaud, avec des maxima de 24 degrés à la mer, de 27 degrés dans les hautes Ardennes et de 33 degrés en Lorraine belge. Dans la journée et la soirée, il y aura des risques de quelques orages locaux. Dimanche matin, il y aura également des risques de quelques orages locaux.

Ensuite, le temps sera de nouveau ensoleillé, mais avec de nouveau des risques d'orages locaux dans la fin de l'après-midi et la soirée. Les températures varieront entre 27 degrés à la mer et 34 degrés à l'intérieur du pays. Les nuits chaudes sont une caractéristique des jours chauds. En raison de la chaleur qui s'accumule dans les maisons, il peut être difficile pour certains d'aller se coucher dans une chambre qui est un peu trop chaude.

Mais avec ces conseils, vous pourriez peut-être vous endormir un peu plus rapidement. Nous clôturons la journée la plus chaude de l'année avec des nuages sombres et de la pluie localisée. La température reste douce, à environ 24 degrés, mais une zone de pluie traverse le pays. Il y a eu une augmentation soudaine de la tarification de l'électricité, passant de 11 euros par mégawatt-heure à 550 euros.

Cela est dû à la disparition soudaine de l'énergie solaire, tandis que les climatiseurs et les pompes à chaleur ont encore augmenté la consommation d'électricité. Lorsque l'énergie éolienne n'est pas disponible, nous devons immédiatement nous tourner vers les centrales à gaz. Ce phénomène est nouveau et a reçu un nom : la flûte de chaleur. C'est pour l'instant la journée la plus chaude de l'année, selon le météorologue Bram Verbruggen.

À 16h30, la température a atteint 30,8 degrés à Ukkel, dépassant ainsi le record de 30,5 degrés établi le 29 mai. Les personnes qui nécessitent de l'aide pour les dommages causés par la tempête ou l'inondation peuvent joindre la police via le numéro 1722. Les personnes qui ont besoin d'aide de la police, par exemple pour les dommages causés par la tempête ou l'inondation, peuvent déposer une demande via le site web 1722.be ou en appelant le numéro 1722.

Il est recommandé de faire usage du site web pour éviter de surcharger le numéro d'urgence 112 et de permettre aux personnes en danger de ne pas attendre. Le numéro d'urgence 112 reste disponible pour les situations de vie ou de mort. Les parcs, les zones naturelles et les forêts gérées par Leefmilieu Bruxelles, y compris le bois de Zoend, sont fermés au public depuis jeudi à 18h en raison d'une forte attente de vent.

Le retour au public est prévu pour vendredi matin. Leefmilieu Bruxelles recommande de ne pas se rapprocher des arbres sur l'ensemble du territoire. Le KMI a élevé la vigilance pour la chaleur de niveau jaune à niveau orange pour tout le pays, à l'exception de la province de Flandre-Occidentale. Alimentation légère et en petites portions : selon le météorologue Bram Verbruggen, cela peut localement entraîner des pluies abondantes.

"Localement, une forte pluie ou une succession de cellules peut entraîner une totalité de précipitations supérieure à 30 litres par mètre carré. " Le KMI avertit également de rafales de vent de 70 à 90 kilomètres par heure et de grêle. Le service vétérinaire de la Flandre appelle à protéger les animaux contre la chaleur. Comme les humains, ils sont également exposés au stress thermique, qui peut entraîner des problèmes de santé.

Fournir suffisamment d'eau et d'ombre. Si vous voyagez, assurez-vous également de disposer d'eau et de moyens de refroidissement. Les animaux qui paissent dans les prairies ou sont dans des enclos doivent pouvoir se protéger du soleil en tout temps. Un grand nombre de personnes chercheront à se refroidir dans les jours à venir, soit en bord de mer, soit dans des piscines ou des centres de loisirs.

La qualité de l'eau de ces endroits est généralement excellente. Le Journal a mesuré la qualité de l'eau du centre de loisirs Hofstade. Puisque nos voisins du sud font face à des températures extrêmement chaudes, la ville de Paris a décidé que les habitants pourraient nager dans le canal Saint-Martin. Hier était la première journée où cela était possible, et de nombreux Parisiens ont manifestement apprécié.

Une grande partie de la France connaît des températures pouvant atteindre 40 degrés aujourd'hui. Même si l'été officiel ne commence que dimanche, 26 départements du pays sont sous le code orange pour la chaleur.

"La chaleur la plus intense reste au-dessus de la France. Nous sortons donc relativement bien indemnes," déclare le météorologue Bram Verbruggen. Selon Météo-France, la vague de chaleur pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. La pointe sera prévue dimanche ou lundi.

C'est déjà la deuxième vague de chaleur en quelques semaines pour la France, après les records de température en mai. En raison du changement climatique, de tels événements se produisent de plus en plus fréquemment





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vague De Chaleur Orages Grêle Chaleur Météo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les dirigeants du G7 réunis à Évian-les-Bains pour une réunion de trois joursLes dirigeants des pays du G7 sont réunis à Évian-les-Bains, en France, pour une réunion de trois jours sur les plus grands défis géopolitiques et économiques.

Read more »

Actualités diversifiées : Messi pleure, incendie ravage un commerce, et plus encoreUne collection de nouvelles et d'actualités diversifiées, abordant des sujets tels que la Coupe du monde, les incendies, les intrépides, les records sportifs, les peines et les pénuries de bière.

Read more »

L'Europe assouplit les règles pour les nouvelles techniques de modification génétique sur les plantesLe Parlement européen a adopté une législation plus souple pour les nouvelles techniques de modification génétique (NTMG) appliquées aux végétaux, dans le but de favoriser l'innovation agricole et la résilience climatique tout en maintenant des garde-fous.

Read more »

Wallonie Picarde : appel à une consommation responsable de l’eauLes températures élevées annoncées pour les prochains jours vont entraîner une augmentation importante des...

Read more »