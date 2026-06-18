Vague de chaleur et risques d'orages violents en Belgique cette semaine

La Belgique connaît une semaine estivale avec des températures dépassant les 30°C, mais des orages parfois violents sont attendus en fin de journée, surtout jeudi et samedi.

Le soleil s'installe durablement sur la Belgique pour les prochains jours, apportant des températures estivales dignes du plein été. Dès ce mercredi matin, quelques cirrus décoratifs feront leur apparition, mais ils disparaîtront rapidement pour laisser place à un ciel totalement dégagé.

Sous un vent de sud très léger, le mercure grimpera en flèche, atteignant déjà 25 °C en fin de matinée. L'après-midi, le soleil restera roi, avec des maximales comprises entre 28 et 32 °C sur la plupart des régions.

L'extrême est connaîtra 28 °C, tandis que Charleroi, Namur, Mons et Bruxelles atteindront 30 °C. Virton sera le point le plus chaud avec 32 °C. La côte profitera d'un air plus respirable avec 24 °C. Cette chaleur, bien que bienvenue, annonce un changement pour la soirée. En effet, des orages se développent en France et pourraient déborder sur notre territoire. Le potentiel orageux est élevé en raison de la chaleur accumulée, mais le timing et la localisation exacte restent incertains.

Il est donc conseillé de surveiller l'évolution de la situation, surtout en soirée et en début de nuit. Les régions les plus proches de la frontière française sont les plus exposées, mais une incursion plus profonde n'est pas à exclure. Les météorologues recommandent de rester informés via les alertes locales, car ces orages pourraient être accompagnés de fortes pluies, de rafales de vent et d'une activité électrique notable.

Jeudi, après une matinée calme et ensoleillée, les températures monteront encore d'un cran. Les maximales atteindront 29 à 35 °C, selon les régions. La chaleur sera particulièrement intense dans le centre et le sud du pays.

Cependant, l'après-midi verra le développement d'orages, d'abord en basse et moyenne Belgique, puis progressant vers d'autres zones. Certains de ces orages pourraient être violents, avec des risques de grêle, de rafales destructrices et de précipitations intenses. Le sud-est, en revanche, pourrait être épargné par cette dégradation, conservant un temps plus sec et ensoleillé.

Les habitants des régions touchées sont invités à prendre leurs précautions, notamment en sécurisant les objets susceptibles d'être emportés par le vent et en évitant les activités de plein air pendant les pics orageux. La chaleur, combinée à l'humidité, rendra l'atmosphère lourde et oppressante dans l'après-midi. Vendredi, le soleil sera de retour, mais avec une légère baisse des températures. Les maximales oscilleront entre 24 et 30 °C, offrant un répit après les fortes chaleurs des jours précédents.

Le temps restera généralement sec, avec un ciel partagé entre soleil et passages nuageux inoffensifs. Samedi, une nouvelle dégradation orageuse est possible en journée, mais les températures resteront élevées, entre 29 et 32 °C. Les orages de samedi pourraient apporter des pluies localement fortes, mais sans grand changement thermique.

Dimanche, le temps devrait se stabiliser avec un ciel variable et des températures encore estivales, comprises entre 24 et 30 °C. En résumé, la Belgique vit une semaine très chaude avec des orages parfois violents en fin de journée. Il est recommandé de s'hydrater régulièrement, de se protéger du soleil et de suivre les bulletins météorologiques pour anticiper les orages.

Les agriculteurs, eux, surveilleront avec attention ces précipitations orageuses, bénéfiques pour les cultures mais potentiellement dommageables en cas de grêle ou de vents forts





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