Vague de chaleur exceptionnelle en France et records historiques au Royaume‑Uni : vigilance orange sur 13 départements

Un épisode de chaleur inédit frappe la France en mai, avec des températures pouvant atteindre 39 °C. Treize départements sont placés en vigilance orange, tandis que le Royaume‑Uni bat un record de 35 °C à Londres. Les autorités appellent à la prudence.

En France, un épisode de chaleur précoce, qualifié d'exceptionnel, historique et inédit, s'est installé ces derniers jours, selon les prévisions de Météo ‑France. Le prévisionniste Adrien Warnan a indiqué que le jeudi, le maximum de chaleur se délocaliserait légèrement vers le Sud et l'Est, avec des températures locales pouvant atteindre 38 °C, voire 39 °C dans certaines zones.

Cette vague de chaleur a pris son essor pendant le week‑end de la Pentecôte, grâce à la présence d'une masse d'air chaud qui a traversé la France et l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Dès mardi, Météo‑France a placé treize départements de l'ouest sous vigilance orange canicule, tandis que la vigilance jaune s'est étendue à vingt‑neuf départements du Sud‑Est.

Les Côtes‑d'Armor ont rejoint les huit départements déjà en alerte orange - Finistère, Morbihan, Manche, Ille‑et‑Vilaine, Maine‑et‑Loire, Mayenne, Vendée et Loire‑Atlantique - et, dès mercredi midi, deux‑tiers d'autres départements (Deux‑Sèvres, Charente, Charente‑Maritime et Gironde) ont été intégrés à ce dispositif renforcé. À l'échelle nationale, le lundi a enregistré la température la plus élevée jamais observée pour le mois de mai depuis le début des mesures officielles.

En Bretagne, plusieurs records mensuels ont été battus dès l'après‑midi, effaçant les précédents repères de la veille. Le phénomène ne s'est pas limité à la France : le Royaume‑Uni a établi un nouveau record de chaleur pour le mois de mai avec 35 °C enregistrés à Londres, surpassant les 34,8 °C mesurés la veille à Kew Gardens. Ce relevé dépasse largement le précédent record de 32,8 °C, établi en 1922 puis égalé en 1944.

En Belgique, la station d'Uccle a également battu le record du 26 mai avec 29,8 °C à 15 h. Ces températures extrêmes s'accompagnent de conséquences dramatiques, notamment la mort de quatre adolescents noyés depuis dimanche dans différents plans d'eau du pays, dont un à Sheffield, un autre près de Manchester, un troisième à Lincoln et une adolescente à Birmingham. Face à cette situation, les autorités météorologiques appellent à la vigilance.

Météo‑France rappelle que la vigilance orange implique le déploiement de mesures de prévention renforcées, notamment la mise à disposition de points d'eau fraîche, la limitation des activités physiques intenses et l'attention particulière portée aux personnes fragiles. La vigilance jaune, moins sévère, recommande néanmoins de rester hydraté, d'éviter les expositions prolongées au soleil et de suivre les consignes locales. Les services de secours signalent une hausse des appels liés aux coups de chaleur et aux intoxications liées à la chaleur.

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