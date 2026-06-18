Vague de chaleur record et averses locales : le KMI passe à l'alerte orange, fermetures de parcs et appels à la solidarité

Le climat exceptionnel d'avril, avec un pic de 30,8 °C à Ukkel, a conduit le KMI à instaurer une alerte orange pour la Belgique, tandis que la France vit une canicule de 40 °C. Des fermetures de zones boisées, des conseils pour protéger animaux et personnes âgées, et des mesures d'urgence ont été annoncés.

Le mois d'avril a cédé la place à une vague de chaleur exceptionnelle, interrompue seulement par l'arrivée de nuages sombres qui ont apporté des averses locales dans plusieurs régions de la Belgique.

Selon le météorologue Bram Verbruggen, cette journée a atteint un pic de 30,8 °C à Ukkel, dépassant le précédent record de 30,5 °C enregistré le 29 mai. Malgré cette température record, les conditions se sont rapidement apaisées : le mercure s'est stabilisé autour de 24 °C et une zone de pluie a balayé le pays, provoquant des précipitations importantes dans certaines localités.

Le Service public de la météo (KMI) a ainsi relevé le niveau d'alerte de la chaleur de code jaune à code orange pour tout le territoire, à l'exception de la province de Flandre-Occidentale, tout en prévoyant des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 90 km/h et la possible présence de grêle. Des avertissements similaires ont été émis pour la France voisine, où la température a culminé à 40 °C dans plusieurs départements, entraînant l'instauration d'un code orange heatwave et la prolongation probable de la vague de chaleur jusqu'à la semaine prochaine.

Parallèlement aux mesures de prévention liées à la chaleur, les autorités locales ont pris des dispositions pour protéger les infrastructures et les populations contre les effets combinés du vent et des précipitations. À partir de 18 h jeudi, les parcs, espaces naturels et forêts gérés par Leefmilieu Brussel, dont le vaste Zoniënwoud, ont été fermés au public en raison des vents violents attendus, avec une réouverture prévue le vendredi matin.

Les services d'urgence ont rappelé aux habitants que le numéro 1722 reste disponible pour les demandes d'assistance concernant les dégâts causés par les tempêtes ou les inondations, encourageant l'utilisation de l'e‑loket www.1722.be afin de désengorger le 112, réservé aux situations vitales. En outre, Dierenwelzijn Vlaanderen a lancé un appel à la protection des animaux contre le stress thermique, recommandant l'accès permanent à de l'eau fraîche, de l'ombre et, pour les animaux de pâturage ou en cage, la possibilité de se réfugier du soleil.

Dans le secteur agro‑alimentaire, les viticulteurs d'Overijse et des environs ressentent déjà les effets de la canicule sur leurs vignobles sous serres, où les températures augmentent rapidement et l'oxygénation diminue, rendant le travail manuel sur les grappes particulièrement éprouvant. Les prévisions météorologiques annoncent que les températures resteront supérieures à 25 °C pendant au moins cinq jours consécutifs, avec un minimum de trois journées au‑delà de 30 °C, condition qui déclenchera officiellement une vague de chaleur à l'échelle nationale selon les critères du KMI.

Le climatiseur et les lieux de rafraîchissement, tels que les plages, les piscines publiques et les domaines de loisirs comme Hofstade, affichent une qualité d'eau généralement excellente, attirant de nombreux habitants en quête de soulagement. À Paris, la mairie a autorisé la baignade dans le Canal Saint‑Martin, offrant ainsi aux Parisiens une échappatoire à des températures dépassant les 40 °C. Enfin, les initiatives solidaires se multiplient : un traiteur de Nossegem contacte quotidiennement deux à trois dizaines de personnes âgées pour vérifier leur état de santé face à la chaleur, espérant inspirer d'autres à suivre cet exemple et à renforcer la vigilance envers les plus vulnérables





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