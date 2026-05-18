Valérie Glatigny defends contested education measures, dismisses criticism

Valérie Glatigny, the Minister of Education in Wallonia, defends the measures that have been contested by teachers, dismissing the criticism. She understands the discontent but believes that the necessary budget cuts are necessary to address the Federation Wallonia-Bruxelles' financial situation.

Alors que le mouvement de grève s'étend dans les écoles wallonnes, la ministre de l'Éducation Valérie Glatigny défend les mesures contestées par les enseignants. Invité du RTL info 19h, elle dit comprendre 'le mécontentement', mais estime que les économies prévues sont indispensables face à la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis ce lundi, des piquets de grève s'organisent dans plusieurs établissements scolaires wallons, principalement dans les provinces de Liège et de Verviers. Le mouvement, appelé à durer jusqu'au 27 mai, jour du vote du décret-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, prend progressivement de l'ampleur. Au cœur de la colère des enseignants : plusieurs mesures d'économies prévues dans le décret-programme, notamment l'augmentation de la charge de travail dans l'enseignement secondaire supérieur.

'J'entends le mécontentement', qui est surtout lié aux deux heures hebdomadaires supplémentaires pour les enseignants du secondaire supérieur. Mais je veux rappeler que, pour l'instant, nous n'avons plus d'argent et donc ne rien faire n'est absolument pas une option', a déclaré Valérie Glatigny. La ministre insiste sur la nécessité de retrouver une 'capacité budgétaire' afin de pouvoir réinvestir ensuite dans l'enseignement.

'À partir de 2027, progressivement, on va être en capacité de réinvestir', assure-t-elle. Elle évoque notamment une augmentation salariale de 5 % pour les jeunes enseignants, une revalorisation pour les directions d'école ainsi qu'un allègement de charge pour certains professeurs en début de carrière ou âgés de plus de 60 ans. Les syndicats dénoncent également un risque pour l'emploi et pour l'attractivité du métier. Là encore, la ministre réfute les critiques.

'J'entends qu'il y aura des pertes d'emplois. C'est faux', affirme Valérie Glatigny. Selon elle, environ 2.160 équivalents temps plein quittent naturellement l'enseignement chaque année, notamment via les départs à la retraite, alors que les mesures contestées représenteraient environ 1.300 équivalents temps plein. La ministre reconnaît toutefois que certains enseignants temporaires pourraient perdre des heures de cours.

Elle rappelle qu'un 'gel des réaffectations' a été mis en place après concertation avec les syndicats afin de protéger les jeunes enseignants. Ce lundi matin, sur RTL, le secrétaire général de la CSC Enseignement avait vivement critiqué la ministre sur RTL, la qualifiant notamment de 'butée' et 'obstinée' au micro de Martin Buxant. Des critiques que Valérie Glatigny dit prendre avec recul : 'Je comprends que ce sont des mesures qui ne font pas plaisir.

Ça ne me fait pas plaisir à moi non plus. Je préférerais être en capacité de réinvestir', répond-elle. Elle rappelle également que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles participe lui aussi à l'effort budgétaire : réduction du nombre de ministres, gel des indexations salariales des ministres jusqu'en 2029 et réduction des budgets des cabinets. Malgré la montée de la contestation, Valérie Glatigny ne laisse entrevoir aucun recul sur le texte qui doit être voté le 27 mai.

La ministre rappelle que plusieurs cycles de concertation ont déjà eu lieu avec les syndicats et les pouvoirs organisateurs et affirme que certaines adaptations ont été intégrées au texte. Au procès Falzone, le témoignage d'Angela plonge la salle d'audience dans un silence profond : 'Je m'approche d'un corps, je lui touche les cheveux, il est complètement désarticulé'.

'J'ai cru que ma fille était morte', témoigne Véronique, très émue, du drame de Strépy-Bracquegnies. Les corps qui volent en l'air, Fabrice va témoigner devant Paolo Falzone. Plus de présence au Qatar que dans une commission parlementaire, Georges-Louis Bouchez est taclé par un député. DéFIL'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola ?

Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar, alerte un spécialiste belge. Grève dans les écoles : le mouvement s'étend à toute la Wallonie. Des piquets de grève s'organisent dans les établissements scolaires wallons. Le mouvement, encore naissant, devrait prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Il est appelé à durer jusqu'au 27 mai





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