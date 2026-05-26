Van der Valk onder vuur: huiszoekingen en arrestaties in verschillende vestigingen

Hotelketen Van der Valk wordt beschuldigd van ernstige overtredingen van de wet, waaronder criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten. Ongeveer 30 werkneemsters die voor de schoonmaak van de hotels werden ingezet, zouden niet zijn aangegeven en zouden te weinig betaald hebben. Het onderzoek richt zich op een externe dienstverlener waarmee de vestigingen samenwerken.

In verschillende vestigingen van de hotelketen Van der Valk in de regio Luik zijn dinsdagochtend huiszoekingen uitgevoerd. Het onderzoek zou betrekking hebben op de naleving van de arbeidswetgeving en zou gericht zijn op een toeleverancier van de groep.

Volgens het arbeidsauditoraat werden er 12 huiszoekingen verricht. 5 mensen zijn aangehouden, onder wie de verantwoordelijke van het externe bedrijf. De feiten dateren uit 2023. De directie van Van der Valk geeft aan dat alle medewerkers volledig hebben meegewerkt en alle gevraagde informatie ter beschikking hebben gesteld. Volgens het bedrijf is het niet rechtstreeks het doelwit van het onderzoek.

'Het onderzoek richt zich op een externe dienstverlener waarmee onze vestigingen samenwerken', aldus de keten. L-Post, die het nieuws naar buiten bracht, heeft het over 'ernstige overtredingen van de wet: criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten en tewerkstelling van werknemers zonder verblijfsvergunning'. Volgens RTBF zouden verschillende werkneemsters die door het verdachte bedrijf werden ingezet voor de schoonmaak van de hotels, niet zijn aangegeven.

De lonen zouden 'soms minder dan een euro per uur' hebben bedragen, aldus het parket. Ongeveer 30 slachtoffers werden geïdentificeerd. Wij waren niet op de hoogte van de zaken die deze dienstverlener ten laste worden gelegd', voegt de Van der Valk-groep toe.

'De naleving van de sociale wetgeving, de administratieve verplichtingen en de arbeidsregels is een absolute prioriteit' voor het bedrijf. Van de doorzochte vestigingen bevinden er zich 2 in Luik, een in Spa en nog een in Verviers, aldus L-Post. Een 5e hotel in Voeren, dat echter geen deel uitmaakt van de keten Van der Valk, zou eveneens betrokken zijn





Police judiciaire fédérale de Liège mène des perquisitions contre Van der Valk et un prestataire de nettoyageDes enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Liège, section "traite des êtres humains", ont mené des perquisitions contre Van der Valk, un groupe international d'origine néerlandaise, et un prestataire de nettoyage. L'enquête porte sur des soupçons de traite des êtres humains et de fraude sociale. Cinq établissements hôteliers appartenant à Van der Valk ont été visés, ainsi que des domiciles privés.

Perquisitions dans plusieurs hôtels Van der Valk de la région liéegoiseDes hôtels de la chaîne Van der Valk ont fait l'objet de douze perquisitions en région liégeoise suite à des soupçons d'infractions graves à la législation sociale, notamment un prestataire externe potentiellement impliqué dans la traite des êtres humains et le travail illégal. Cinq personnes ont été interpellées, dont un responsable de l'entreprise. La société affirme coopérer pleinement et ne pas être directement visée, soulignant son engagement envers la conformité du travail.

