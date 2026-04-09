Van Driessche absent de la liste des arbitres pour la Coupe du Monde, la Belgique sans représentant

La FIFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour la Coupe du Monde, marquant l'absence d'arbitres belges. Van Driessche, pourtant expérimenté, n'a pas été sélectionné, prolongeant l'attente pour la Belgique, absente des plus grands rendez-vous depuis Frank De Bleeckere.

Van Driessche , âgé de 40 ans, avait exercé en tant qu'arbitre vidéo lors de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, aux États-Unis, l'année précédente. Il avait notamment été en fonction lors du match opposant Palmeiras à Al-Ahly, une expérience qui lui avait permis de se familiariser avec les exigences de ce type de compétition internationale.

Sa présence avait été remarquée, confirmant ses compétences et son aptitude à gérer les situations complexes inhérentes à l'arbitrage vidéo. En fin d'année, Van Driessche figurait parmi les arbitres présélectionnés pour la Coupe du monde, une reconnaissance de son travail et de son potentiel au plus haut niveau. La FIFA, soucieuse de garantir une compétition de qualité, avait effectué une sélection rigoureuse, ne retenant que les arbitres les plus performants et les plus expérimentés. Cette présélection était une étape cruciale dans le processus de sélection final, marquant la reconnaissance du travail accompli et ouvrant la voie à une éventuelle participation à l'événement sportif le plus prestigieux au monde





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